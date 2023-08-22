Участники акселератора Seasons Tech 3.0 приняли участие в эксперт-туре на производство «Термопол», ТМ «Холлофайбер»

11 августа участники третьего набора акселератора Seasons Tech, реализуемого компанией «Русские сезоны» при поддержке компании «Иннопрактика», приняли участие в эксперт-туре, который прошел на территории технологического партнера программы - производстве нетканых материалов «Термопол-Москва», ТМ «Холлофайбер».

В рамках эксперт-тура состоялся круглый стол, посвященный обсуждению роли инноваций в легкой промышленности России. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы отрасли и обменялись идеями.

В круглом столе в качестве спикеров приняли участие президент компании «Русские сезоны» и основатель Seasons Tech Дарья Мациевская, директор по развитию компании «Термопол», ТМ «Холлофайбер» Владислав Иванов, депутат законодательного собрания Оренбургской области и президент Ассоциации легкой промышленности Оренбургской области Екатерина Калегина, главный редактор журнала Publish Дмитрий Старцев, младший технолог ООО «ТК-Иннотек» Елена Голованенко, участники акселератора Seasons Tech 3.0 Кирилл Чижов, Ольга Аверьянова, Олави Сийкки, Мила Улыбина, Марина Самаева, Инга Завадская, Жанна Гермер и другие.

По мнению участницы акселератора Ольги Аверьяновой, встреча и знакомство профессионалов различных сфер деятельности всегда открывает перспективы и новые направления развития проектов в отрасли легпрома.

«Одна из важнейших задач акселерационной работы – обеспечить коммуникации и организовывать сотрудничество разработчиков и производителей. Участники Seasons Tech, на мой взгляд, должны не просто иметь общие представления о возможностях сборки текстильного продукта, но глубоко изучать материалы и технологии, особенно представленные на отечественных предприятиях, – убежден Владислав Иванов. – Видя и понимая процессы создания компонентов для легпрома (в нашем случае – это универсальные и многофункциональные нетканые материалы), участники акселератора не только «шлифуют» свои проекты, но и генерируют новые идеи. Состоявшейся очередной сет акселератора на заводе это еще раз подтвердил. Следующий шаг - индивидуальные консультации с участниками проекта, технологическая оценка макетов и прототипов изделий, анализ их потенциальной востребованности в промышленности. Сейчас разработчики находятся в самой активной фазе, когда идеи воплощаются в изделия. А происходит это, в том числе, на производственных совещаниях в реальном отраслевом секторе».

По окончанию круглого стола Владислав Иванов пригласил всех участников мероприятия посетить производственную площадку и провел экскурсию по заводу «Термопол». Гости познакомились со всеми этапами безотходного производства, технологическими линиями с уникальным оборудованием, особой методикой воздействия высоких температур (свыше 200°С) на химические волокна посредством аэродинамических модулей и многосекционных печей, а также поучаствовали в демонстрации различных видов нетканых материалов.

«С детства думал, что холлофайбер – это наполнитель для пуховиков. Как же я был удивлен, узнав, что этот многофункциональный материал используется в огромном количестве отраслей и продуктов. Было очень интересно посмотреть производство и погрузиться в тему. Надеюсь, что к Demo Day мы успеем запустить совместный продукт», – поделился участник акселератора Seasons Tech 3.0 Кирилл Чижов.

По итогам эксперт-тура участники третьего набора Seasons Tech получили новый опыт и познакомились ближе с технологическим партнером акселератора, нашли точки соприкосновения в обсуждении вопросов, имеющих практическое применение, и выразили готовность к сотрудничеству и дальнейшей коммуникации с компанией «Термопол», ТМ «Холлофайбер».

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