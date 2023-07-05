Не секрет, что одной из задач руководителей учреждений культуры, является бережное отношение к состоянию здоровья сотрудников, артистов, занимающихся в них детей. Одним из способов сохранения здоровья, а также создания атмосферы уюта и благоприятной обстановки, является своевременная уборка помещений. К сожалению, практика показывает, что даже наличие в штате уборщиц в таких учреждениях, не всегда способствует чистоте и порядку. Особенно это касается помещений с большим объемом площади и которые, в силу особенностей своей работы принимают большое количество людей. К таким можно отнести:

Выставочные залы, музеи, галереи. Театры, кинотеатры, концертные залы со сценическими площадками. Школы искусств.

Для уборки таких помещений лучше воспользоваться сервисными услугами клининговой компании, которая обладает достаточным штатом и современным, высокотехнологичным моющим оборудованием.

Такие компании индивидуально подходят к особенностям уборки в помещении заказчика, формируют бригады для генеральной или профилактической уборки с учетом площади и поставленных задач, используют только необходимое в процессе работы оборудование и выбирают моющие средства в соответствии с требованиями санитарных норм. Компания соблюдает ГОСТ 51870-2002 (Национальный стандарт чистоты).

Какую помощь может оказать клининговая компания

В перечень предлагаемых услуг входит не только уборка и мойка помещений, но и:

Чистка покрытий – ковролина и т.д.

Мытьё окон – действующие нормы по охране труда ограничивают использование труда штатных уборщиц при работе «на высоте» – это могут делать только специалисты, прошедшие подготовку.

Мойка стен, лестниц, перилл и других поверхностей.

Химическая чистка мебели и др.

Какие учреждения могут обратиться в компанию?

Любые, находящиеся на территории Санкт-Петербурга и Лениградской области.

Какое оборудование используют сотрудники клининговой компании?

Оборудование – Keepxep, Cleanfix, Теннант.

Инвентарь – Виледа, Unger, PROFF.

Как происходит чистка ковролина?

Для очистки ковролина приглашаются сотрудники компании, прошедшие специальное обучение. В ходе работ используются проверенные технологии, профессиональная и бытовая техника: пылесосы, моющие пылесосы-экстракторы, парогенераторы. В качестве моющих средств и средств химической очистки Keepxep, Cleanfix, Sabrina.

Важным для учреждений культуры будет и то, что генеральную уборку выставочного зала или сценической площадки, специалисты компании могут провести в ночное время, занимаясь подготовкой помещения к значимым мероприятиям и при этом не влияя на дневную работу организации, не мешая её сотрудникам и посетитетелям. Как правило, штатные уборщицы большинства учреждений культуры «по ночам» не работают.

Дополнительный сервис

Также, во время мероприятий, может проводиться и так называемая «поддерживающая уборка». Т.к. галереи, концертные учреждения и т.п. посещаются большим количество людьми. Организаторами мероприятий такой вид услуги может быть востребован. Особенно в плохую погоду – осенью или зимой, во время дождя или таяния снега.

Отдельным пунктом необходимо выделить уборку зон общественного питания и санитарных зон, которые при большом стечении народу неизбежно загрязняются и требуют не только уборки, но и их дезинфекции, а в некоторых случаях и химической очистки.

Практика

Один из героев короткометражного фильма «История рок-н-ролла» – Макс Фридрих, считает, что культуру делает не только артист или музыкант, но и обычный рядовой «уборщик», который приводит всё в порядок после яркого выступления или шумного мероприятия. По его мнению, качество уборки не только зависит от химии или инструмента, но и от своевременного использования. Ниже мы публикуем несколько «фирменных советов от Макса» по наведению чистоты после мероприятий, вечеринок, концертов:

1. Сухой салфетки

– Всегда надо иметь с собой запасную салфетку! Ею можно сразу отполировать очищенную поверхность или удалить специфическую грязь.

2. Чистый уборочный инвентарь

– Хорошее оснащение – необходимое условие эффективной борьбы с грязью. Ухаживайте за своим уборочным инвентарем и всегда держите его наготове

3. Систематичность уборки

– Часто приходится очищать самые разнообразные поверхности и скрытые ниши. Чтобы ничего не пропустить, лучше всего разделить площадь уборки на отдельные небольшие участки. И еще: наводить чистоту в помещениях следует всегда по направлению сверху вниз.

4. Разные взгляды

– Чистоту можно видеть и ощущать по-разному. Доверьтесь взгляду взыскательного гостя. Например, представьте, что «вы убираетесь у себя дома, а вашу квартиру посетит теща или свекровь». Попробуйте посмотреть на помещение после уборки с их точки зрения.

5. Учитывайте четыре фактора

– Качество уборки определяется четырьмя взаимосвязанными факторами: временем, механикой, температурой и химией. Но без должного усилия, эти условия мало что означают, особенно если необходимо ускорить работу. Подходите к процессу уборки творчески.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.