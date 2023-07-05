Праздник среди будней: День молодежи в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России

Где возможен праздник среди будней? Наверное, только там, где живут дружба, талант и подлинное искусство. 27 июня это чудо произошло в Культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, где состоялся незабываемый прием по случаю Дня молодежи и пятилетия Московского дипломатического клуба Совета молодых дипломатов.

Организаторы мероприятия подарили гостям культурного центра много теплых и искренних слов, а музыкальные коллективы «Фонограф» под руководством Народного артиста России, пианиста Сергея Сергеевича Жилина – песни и мелодии на все времена. На сцене звучали музыкальные хиты из добрых киносказок «Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Летучий корабль» (1979), шутливая песенка о замечательном соседе, яркий «Ленинградский рок-н-ролл» и другие шедевры, любимые несколькими поколениями. В этот вечер талантливым артистам легко удалось объединить представителей различных стран и культур с помощью универсального языка человечества – музыки. Вспоминая атмосферу встречи, хочется от души поблагодарить и председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Олеговича Колпакова, и блестящих музыкантов, и всех гостей мероприятия, пожелав каждому «счастья в этом мире большом».

В рамках официальной части встречи был анонсирован Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) в период с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Почетными гостями праздничного вечера стали: исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Николаевич Фатин; куратор международного блока Всемирного фестиваля молодежи Даниил Анатольевич Бисслингер и председатель литературно - творческого объединения МИД России «Отдушина» Владимир Иванович Масалов.

Мероприятие состоялось при организационной поддержке ГлавУпДК при МИД России.

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