Молодые художники создали выставочные проекты на «Тавриде»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась программа «Матрица идентичности». В течение шести дней молодые художники, арт-менеджеры и искусствоведы создавали выставочные проекты — картины, инсталляции, арт-объекты и работы в цифровом формате. Лучшие из них представят в Пушкинском музее и выставочном центре «РОСИЗО».

«Программа «Матрица идентичности» открывает возможности для взаимодействия с представителями ведущих и авторитетных институций в области искусства, культуры и образования. Помимо этого, программа ориентирована на индивидуально-командную работу, а также подразумевает активное включение профессионалов в области искусства в качестве наставников. Знания, передающиеся между поколениями в диалоге формата «ученик — наставник», перестают быть словами и становятся действием», — отметила эксперт программы, философ-эстетик и лидер Творческого молодёжного сообщества ИЗО Алёна Дятко.

Программа «Матрица идентичности» объединила 61 молодого творца из 12 регионов России: членов Творческого молодёжного сообщества ИЗО и студентов РГУ имени А.Н. Косыгина. Среди участников также были медиахудожники, исследователи, кураторы и выпускники профильных вузов.

Главная особенность программы заключалась в совместной работе художников разных направлений — от классической школы до современных форм. Участникам помогали эксперты в области искусства, а результатом стали выставочные проекты на стыке традиций и инноваций, среди которых есть классическая живопись на холсте, фотоколлажи и видео-арт. Связующей темой для всех молодых творцов стало исследование русской идентичности.

Наставник творческой мастерской программы, член комиссии Союза художников России по критике и искусствознанию Виктор Калашников рассказал, почему сегодня важно искать баланс между классическим искусством и новыми формами выражения. «Классика по определению значит класс, то есть в переводе с латыни — «образец». Без образца вообще развитие невозможно. Вспоминаю слова актёра Баниониса: «В искусстве надо искать не новое, но вечное!». Классика дисциплинирует сознание художника. Без точки отсчёта невозможен старт. Без камертона будешь врать. Без ограничений не формируется культура. А нам предстоит сформировать культуру, соответствующую современным задачам и проблемам», — поделился мнением эксперт.

Всего в рамках программы было представлено семь выставочных проектов. Так, одна из команд участников создала инсталляцию, посвящённую семейным ценностям. Художница Татьяна Макарова рассказала, что специально для этого проекта она написала три картины, в которых использовала семейные артефакты из личного архива.

«На «Тавриду» я привезла альбом с моими воспоминаниями: записки, стикеры, билетики, сувениры, открытки, которые я собирала, продолжаю собирать и вклеивать в альбом. Часть вещей связаны с моей семьёй и моими родителями — это записки от мамы, оставленные на холодильнике, моя бирка из роддома, которую мне присвоили, когда я родилась. У этих артефактов есть несколько слоёв восприятия. С одной стороны — форма самих предметов, ведь у всех есть подобные вещи. С другой — это тексты, которые так или иначе нас всех объединяют и погружают в ностальгию. Через цитирование предметов мне хотелось показать, что у каждой семьи есть своя история и что все мы ближе друг к другу, чем кажется», — объяснила художница.

Выставочные проекты участников были представлены на финальной презентации программы экспертам Государственного Русского музея. По результатам отбора лучшие работы будут экспонироваться в пространстве ГМИИ имени А. С. Пушкина «Мусейон», а также в павильоне музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Книги» на ВДНХ.