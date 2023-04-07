Крупные российские компании сразились на благотворительном турнире по мини-футболу «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна 

1 апреля 2023 года на крытом футбольном манеже «Локомотив» в Москве прошел весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Спорт во благо», который проводит фонд «Синдром любви». Цель турнира – сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна. Благодаря поддержке ведущих компаний удалось собрать 1 000 000 рублей на добрые цели.

В турнире приняло участие 12 команд, в том числе Ozon Забота, ПАО «Ростелеком», АО «ПРОГРЕСС», «DатаРу», «Меллинг, Войтишкин и партнеры», ИК «ВЕЛЕС Капитал», ООО «Сервисный Центр СБМ», МШУ «Сколково», ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», команда «Черные ястребы», команда проекта «Атлет во благо», а также сборная родителей подопечных фонда «Синдром любви».

Новички турнира, команды «DатаРу», Ozon Забота, АО «ПРОГРЕСС», ООО «Сервисный Центр СБМ», МШУ «Сколково», ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» принимали участие в турнире под эгидой «СПОРТ ВО БЛАГО» впервые. Компании ПАО «Ростелеком», «Меллинг, Войтишкин и партнеры», ИК «ВЕЛЕС Капитал» уже несколько лет поддерживают благотворительные программы для людей с синдромом Дауна, и в корпоративном турнире принимают участие уже не в первый раз. Компания «ПРОГРЕСС», помимо участия, предоставила питьевую воду для всех участников.

По традиции торжественное открытие турнира началось с построения. Ребята с синдромом Дауна, посещающие занятия в группах по футболу благотворительного фонда «Синдром любви», вывели команды на поле.

В перерыве между основными играми состоялся показательный матч капитанов со сборной командой ребят с синдромом Дауна «Синдром любви». Дружественная игра не оставила никого равнодушным.

Пока основные участники играли матчи, их команда поддержки в виде детей гоняла мяч. Организаторы предложили сыграть в футбол на свободном поле вместе со сборной командой «Синдрома любви». Ребята отлично провели время, собрав свои инклюзивные команды.

Судейство на нескольких полях турнира осуществляли профессиональные судьи: главный судья соревнований, судья 1 категории Ассоциации мини футбола России Михаил Айсин, судья 1 категории Ассоциации мини футбола России, инспектор по мини-футболу Сергей Никитин, судьи второй категории Максим Соболев, Владимир Климов и Джавид Фарзалиев.

Команды показали отличную физическую и эмоциональную подготовку. Вратари вызволяли из створа ворот самые неудобные мячи. Нападающие беспощадно наносили удары. Защитники стойко держали оборону. Вопрос, кто станет победителем, был открыт до последнего. Помимо основных игр турнир назвал лучших участников в номинациях: лучший защитник, лучший бомбардир, лучший вратарь и виртуоз чеканки.

Победителем турнира стала команда Ozon Забота. Второе место заняла команда ИК «ВЕЛЕС Капитал», третье - «Черные ястребы». Борьба за второе и третье место была не шуточная, их обладатели определились только благодаря серии пенальти.

Лучшим защитником стал Сергей Забродин, ИК «ВЕЛЕС Капитал», лучшим бомбардиром – Анатолий Габорец, команда «Черные ястребы», лучший вратарь – Андрей Корж, АО «ПРОГРЕСС». Виртуозом чеканки признан Дмитрий Фомичев, ПАО «Ростелеком».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.