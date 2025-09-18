Уникальные реликвии представили к юбилею введения звания Маршала Советского Союза в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка, приуроченная к 90-летию введения звания Маршала Советского Союза. Новую временную экспозицию представили в рамках проекта «Семейные реликвии». Выставка рассказывает о прославленном полководце «солдатском маршале» Иване Коневе — его боевом пути и победах в годы Великой Отечественной войны.

«22 сентября 1935 года Постановлением ЦИК в СССР были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. Звание Маршала Советского Союза стало высшим воинским званием, которое присваивалось за особые заслуги. До 1991 года его были удостоены 41 военачальник», – отметили в Музее Победы.

В выставку вошло около 20 подлинных раритетов из фондов музея на Поклонной горе. Эти реликвии были переданы в музей супругой маршала Антониной Васильевной Коневой и дочерью Наталией Ивановной. Гости увидят личные вещи маршала – очки и футляр для них, штабной портфель, принадлежащий Ивану Степановичу, офицерскую кокарду американской армии, подаренную в числе других подарков американским генералом Омаром Брэдли. Экспозицию дополнят архивные документы и фотографии, в том числе именной бланк Ивана Степановича Конева с автографом, и схема штурма Берлина войсками 1-го Украинского фронта из личного архива маршала.

