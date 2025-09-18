АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Дима Билан стал героем премьерного эпизода нового сезона «Простоквашино»

дима билан - простоквашино

Российский певец и автор-исполнитель Дима Билан появился в новой серии анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», сюжет которой рассказывает о том, как правильно делать сюрпризы для своих близких. Помимо камео в эпизоде под названием «Молниеносный сюрприз» также можно услышать песню Димы Билана «Молния». Премьера специальной серии состоялась в Okko, который является сопродюсером сериала.
 
«Музыка и мультфильмы — это та самая энергия, и те вибрации, которые объединяют поколения. Мы постарались создать очень искреннюю и добрую историю о каждом из нас — рассказывает Дима Билан.  Я обожаю делать сюрпризы и верю, что эта серия станет неожиданным и радостным подарком для всех моих слушателей и поклонников «Простоквашино». 
 
По сюжету серии «Молниеносный сюрприз» Печкин готовится сделать сюрприз для няни, Маргариты Егоровны, но терпит неудачу за неудачей. Появившийся в это время в почтовом отделении Дима Билан, приходит на помощь Почтальону. Удастся ли героям впечатлить Маргариту Егоровну можно узнать, посмотрев серию. 
 
«Удивительно как в мультфильмах даже такие самые обычные вещи как умение делать сюрпризы раскрываются с совершенно новой стороны. Особенно ценно, когда к созданию этих историй подключаются такие талантливые и известные артисты, как Дима Билан», — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, представляя серию на осеннем партнерском саммите киностудии, — В новом сезоне простоквашинцев ждет еще больше приключений и еще больше неожиданных гостей, о которых вы узнаете уже совсем скоро». 
 
Анимационный ситком «Простоквашино» выходит с 2018 года и является продолжением классического цикла мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев «Простоквашино» озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры. 

Изображения: Софья Анцупова / пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

