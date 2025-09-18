АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Певица, автор песен и продюсер Vassy представит США на «Интервидении»

VASSY. Photo Credit Fidel Gonzales. Предоставлено пресс-службой «Интервидения»

Певица, автор песен и продюсер Vassy представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артистка добилась значительного международного признания, в частности, в индустрии электронной танцевальной музыки, где стала одной из самых узнаваемых фигур. Имеет более 4 000 000 слушателей в месяц на музыкальных стриминговых сервисах.

Карьера исполнительницы отмечена рядом престижных наград и знаковых коллабораций. Историческим событием стало вручение ей премии EDMA ICON AWARD в 2023 году: Vassy является первой женщиной, удостоенной этой высшей отраслевой награды по версии Electronic Dance Music Awards. Кроме того, National Music Publishers’ Association наградила её Platinum Songwriters Award за выдающийся авторский вклад. Творчество артистки также получило признание со стороны Recording Academy – она стала участницей эксклюзивного проекта GRAMMYs Global Spin. Продолжая расширять свои творческие горизонты, Vassy присоединилась к культовой группе AQUA в качестве специального гостя в их американском туре, организованном Live Nation.

Музыка Vassy пользуется широкой популярностью и активно используется в крупнейших медиапроектах. Её композиции звучали в голливудских кинокартинах, включая фильм с актрисой Тиной Фей «Экзамен для двоих» (Admission) и удостоенный премии «Оскар» анимационный фильм студии Disney «Холодное сердце» (Frozen). Помимо этого, песни артистки являются саундтреком для рекламных кампаний мировых брендов, а также её работы можно услышать в популярных телесериалах, например «Анатомия страсти», в видеоиграх и в эфире телеканала Nickelodeon.

Помимо музыкальной карьеры, Vassy активно участвует в социально значимых инициативах. Она является официальным представителем организации Green IT, выступая за внедрение экологически ответственных технологий и устойчивых практик. Артистка также посвящает время волонтёрской деятельности: проводит мастер-классы по музыке в центре AVIVA в Лос-Анджелесе, где делится своим профессиональным опытом и знаниями с подрастающим поколением, вдохновляя ребят на творческие свершения.

