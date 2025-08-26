МАРФА: «Я против музыкального фастфуда»

Многие представляют себе путь в музыке именно таким, а она – в самом его начале. Мечта о большой сцене, первые уверенные шаги, победа в вокальных конкурсах и контракт с известным продюсером. Певица МАРФА рассказала о сольной карьере, о работе с Виктором Дробышем, поддержке молодых артистов в шоу-бизнесе и своих ближайших творческих и карьерных планах.

– МАРФА, привет! У тебя очень необычное имя, всегда ли оно тебе нравилось? Были мысли взять другой музыкальный псевдоним?

– Спасибо! Согласна, у меня очень красивое имя и я его очень люблю. Я живу с ним с самого рождения и у меня мысли не было, что может быть по-другому.

Я родилась в Великом Новгороде и Марфа имя достаточно известное новгородцам по имени исторического персонажа Марфы Посадницы, поэтому место рождения отчасти определило получение мною этого имени. Но для многих оно необычно и меня спрашивают: «Правда Марфа?» или «Это твое настоящее имя, по паспорту?». Поэтому, когда встал вопрос о выборе сценического псевдонима, я не долго думала и просто оставила своё имя. Теперь буду прославлять его.

– На данный момент ты учишься в музыкальной академии Ларисы Долиной. После выпуска планируешь ли учиться дальше?

– Сейчас я уже год как являюсь выпускницей Академии Ларисы Долиной и перешла на 4-й курс Музыкального училища имени Гнесиных. Кроме того, буквально на днях я защитила диплом в школе продюсирования Николая Картозии, где я проучилась год. Так что теперь мне приоткрылись знания креативного продюсирования, которые я тоже начинаю использовать в своем творчестве.

Я вообще не очень люблю учиться, но жизнь заставляет это делать, потому что всегда возникают вопросы, на которые нужно найти ответ, а образование кроме знаний учит пользоваться информацией. Поэтому с 12 лет я всё время дополнительно обучаюсь и не собираюсь останавливаться. Только сейчас у меня появилась возможность выбирать у кого и чему учиться. Поэтому я планирую продолжить свое образование в смежных сферах, так как в настоящее время уже недостаточно просто хорошо петь, нужно уметь разбираться и в психологии, и в бизнесе, и в IT-сфере. Я хочу научиться делать качественные демо-версии своих песен, чтобы легче и эффективнее выстраивать диалог с командой аранжировщиков. Для этого мне надо усилить свои компетенции не только в музыке, но и в IT-сфере. Хочу максимально подготовиться к выпускному году в училище и вступительному году в Академию имени Гнесиных. Хочу регулярно начать заниматься спортом и хореографией.

– Марфа, как считаешь, можно ли стать популярной певицей, не имея образования?

– Сейчас на эстраде очень много певцов-блогеров, которые, не получив музыкального образования, собирают миллионы прослушиваний и имеют огромное количество фанатов. Я не могу всех поголовно называть дилетантами и бездарностями. И дело даже не в отсутствии образования, я говорю об отсутствии уважения к зрителю. Петь под фонограмму бессмысленные песни – для меня это музыкальное «дно». Мне может нравиться, может не нравиться чья-то музыка, но есть артисты, которые вкладываются в себя: берут уроки вокала, ставят номера, шьют или собирают сценические костюмы, продумывают концепцию – это огромный труд и это заслуживает уважения. А есть те, кто просто с улицы забежал на сцену и начал под фанеру открывать рот. Я не могу назвать это искусством. Да, это музыка, да, это песня. Да, наверное, эти люди вкладывают в неё свою душу, но, знаете, что я поняла: это, как в еде – бывает фастфуд, так и это – музыкальный фастфуд. Это музыка, которая как будто не имеет глубоко смысла и истории. В музыке, также, как и у Станиславского не может быть «просто и вообще», иначе это будет набор сочетающихся слов и красивых выражений, которые ложатся на музыку. Я такое не люблю.

Конечно, стать популярным певцом, не имея музыкального образования, можно. Но чтобы при этом делать качественно и душевно нужно обладать большим талантом либо прекрасным образованием. А если и тем, и другим, то вообще супер.

– Умеешь ли ты играть на музыкальных инструментах? Есть ли любимые?

– Да, я умею играть на фортепиано. Спокойно могу подыграть себе. Один раз я услышала, как звучит ансамбль на гуслях и поняла, что хотела бы научиться так играть. Мне кажется, что моё будущее шоу, о котором я так мечтаю, очень нуждается в таком эксперименте.

– Какие музыкальные жанры наиболее близки для тебя, а в каких ты себя как артиста не видишь?

– Я музыкальный полиглот. Я слушаю и пою очень много разной музыки. С самого детства пою во всех жанрах. Начинала с академического вокала, затем джаз, фолк, а сейчас в большинстве своем – эстрада. За время обучения в Москве я успела попробовать и рок, и блюз, и фанк, и рэп, и госпел. Могу сказать, что мне нравятся все жанры, но я точно не могу долго слушать рэп, меня такая музыка утомляет.

– Какого быть молодым артистом на российской эстраде? Поддерживают ли тебя коллеги постарше, или вы в негласных «соревнованиях» за слушателей?

– Я еще не поняла этого. При встрече все всегда очень милые. За реальной помощью и поддержкой мне еще не приходилось обращаться, поэтому не могу ничего сказать. Но, когда у меня состоялся релиз, не все от кого я ждала реальной поддержки, отреагировали, а некоторые, даже малознакомые или очень знаменитые личности, наоборот, поддержали меня в соцсетях. Не знаю, время покажет.

– Выйдя в финал международного вокального конкурса «Звезда-2025», председатель жюри Виктор Дробыш предложил заключить эксклюзивный контракт с его продюсерским центром, на что ты согласилась. Ты всегда хотела работать с продюсером или рассматривала варианты продвигаться самой? Сложно ли далось тебе это решение?

– Это очень знаменательное событие в моей карьере и жизни. Сейчас мой продюсер Виктор Яковлевич Дробыш. Он входит в «пятерку влиятельных музыкальных продюсеров России», я его Артистка и очень этому рада. Да, я хотела работать с продюсером. У меня всегда были большие мечты, я в своей голове представляю масштабные и сложные формы выступлений: оркестры, хоры, балет, много костюмов и огромное количество зрителей, которых нужно радовать и музыкой, и смыслами, и эстетикой.

Также я отдаю себе отчет, что в одиночку мне это все не потянуть. На одном лидерстве далеко не уедешь. Нужна хорошая музыка. Нужна команда. Нужны деньги. Я не люблю халтуру, поэтому всегда знала, чтобы соответствовать своим амбициям, мне нужен хороший продюсер. Решение о подписании контракта далось мне максимально легко.

– Как складываются ваши взаимоотношения с Виктором Яковлевичем Дробышем? Насколько для тебя важна его поддержка? Бывают ли моменты, когда твое мнение не совпадает с его?

– Отношения рабочие и мне очень важна поддержка и здоровая атмосфера на студии. Я не люблю тратить энергию на негатив: скандалы, разборки, интриги и т.д. Мне нравится, что команда Виктора Яковлевича уже давно сформирована из мега-профессионалов своего дела, все нацелены на результат. Моя задача была влиться в эту команду, но благодаря доброму нраву и желанию работать на результат, думаю, что у меня это получается.

Когда я пришла на студию в первый раз, мы сразу начали записывать новую песню, придумывать бэки, раскладывать интервалы на фортепиано. У Виктора Яковлевича очень крутая команда музыкантов. Я сначала осторожничала, выполняла все поставленные задачи. Потом в какой-то момент осознала, что всегда мечтала о такой музыкальной семье, где все говорят на одном языке, понимают и дополняют друг друга. Мы очень похожи с Виктором Яковлевичем. Он достаточно стабилен в эмоциональном плане и позитивно смотрит на мир. Я счастлива, что он так же, как и я, чувствует музыку. Это большое счастье иметь продюсера-композитора. Мне нравится, что он не давит, а предлагает попробовать что-то новое и нестандартное для меня в плане манеры, подачи, звучания. Я ему доверяю на 100%, он очень талантливый музыкант. Сейчас я знакомлюсь и привыкаю к команде, а команда ко мне, пробуем петь мои песни, делаем кавера на треки Виктора Яковлевича и также пишем новый материал. Мне очень нравится такой энергичный темп работы.

И мне приятно, что Виктор Яковлевич с уважением относится к моему творчеству. Он послушал все мои авторские песни, даже сырые демки. И скоро мы будем выпускать еще одну мою авторскую песню под названием «Вот так бывает» (я её написала ещё когда училась в Музыкальной Академии Ларисы Долиной), поэтому он максимально лоялен и создает среду, чтобы максимально раскрыть мой потенциал. Даёт мелодии и просит написать тексты. Где-то, наоборот, берёт мою мелодию и помогает её сделать более красивой. Обожаю этот творческий процесс.

– Ты всегда хотела сольную карьеру или рассматривала возможность петь в группе? Как считаешь, кому сейчас сложнее завоевать внимание слушателей, сольным певицам или группам?

– Я всегда хотела быть сольной исполнительницей. У меня был опыт работы в группе. Когда я училась в Академии Л.А. Долиной, у нас был сделан яркий номер ещё с тремя девочками, и он был достаточно успешный. Мы классно смотрелись со сцены: одного возраста, одного роста, все яркие, стильные, прекрасно танцующие и при этом все очень разные по темпераменту. Возможно, если бы на тот момент нашёлся продюсер, то из нас можно было бы сделать успешный музыкальный коммерческий проект, но я рада, что продюсер тогда не нашёлся, иначе бы все могло сложиться иначе.

Я думаю, что группе в России сейчас двигаться проще, потому что у сольных исполнителей намного выше конкуренция, да и зрители соскучились по хорошим рок или эстрадным группам, главное, чтобы они качественно пели вживую.

– 20 июня у тебя вышел сингл «Не вспоминай», с которым ты блистательно одержала победу в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025» на телеканале «Звезда». Пишешь ли ты уже новую песню? А может запланирован целый альбом?

– Мы активно работаем и штурмуем цифровые площадки. В ближайшее время планируем выпустить атмосферную песню «Вот так бывает». Я уверена, что она подарит хорошее настроение всем тем, кто её будет слушать. А так планы у меня грандиозные: мне ещё нужно получить «Золотой граммофон», стать лауреатом «Песни года», покорить топ-чарты, стать гастролирующей певицей и собрать стадионное шоу. А на меньшее я не согласна.

– Ты участвовала в таких шоу «Ну-ка, все вместе!» и «Звезда 2025». Есть ли еще ТВ проекты, где хотела бы выступить? Может, есть проект мечты?

– Я решила все проекты поставить на паузу в этом году. Мне нужно привыкнуть, что я теперь Артист – это тоже дисциплина и ответственность. Также мне необходимо подготовиться к успешному поступлению в вуз, чтобы попасть на бюджет. Выпускники и абитуриенты меня поймут, это очень большой труд. Проекты отнимают много сил и времени, если к ним качественно готовиться. А если не готов, то зачем и начинать. Я решила не спешить с этим вопросом. Мне сейчас интересна своя собственная творческая деятельность.

– Для тебя музыкальные конкурсы – необходимое испытание нервов и упорства, или возможность вдохновения и работы над ошибками? А может, и то и другое?

– И то, и другое. Это один из самых значимых опытов на старте карьеры начинающего артиста. Эти конкурсы стали самыми большими точками роста для меня. Сначала надо было научиться работать со страхом сцены, с тревожностью, научиться управлять эмоциями, потом научиться проигрывать и принимать субъективность оценок жюри, уметь держать удар. Позже пришло умение управлять голосом, музыкальность движений, пошла работа над смыслами, образами, своим авторским видением и переросло всё в обретение себя, своей манеры и авторского творчества. Конечно, мне повезло, что рядом со мной всегда были адекватные взрослые, которые мне повышли планку, при этом я всегда чувствовала их защиту и поддержку.

– В карьере каждого артиста было самое запоминающееся выступление. Расскажи, какое? Как удавалось справиться со стрессом и волнением?

– Самым запоминающимся выступлением для меня на сегодня является выступление в День Победы на городской площади в Великом Новгороде. Мне тогда было 9 лет. Я, наверное, в тот момент впервые почувствовала признательность сцене и зрителям и без этого дальше уже не могла представить себе жизнь. Я пела песню «Бери шинель, пошли домой».

На самом деле очень много ярких выступлений было в моей жизни. И каждое мне дорого: Юбилейный концерт Ларисы Долиной в «Крокусе», концерты с оркестрами А.Л. Клевицкого, оркестром МВД, Новгородским Губернаторским оркестром, выступление в «Лужниках» на концерте Леонида Агутина, концерт в Сочи на городской площади в «Роза Хутор». А чего стоят телевизионные концерты и гастрольные туры «Ну-ка, все вместе», концерты на телеканале «Культура», выступление с авторской песней на телеканале «Звезда». У меня нет проходящих выступлений. Каждое – целое событие. И мне бы очень хотелось сохранить вот такой особенный подход к своему творчеству.

– Были ли в твоей карьере кризисные моменты и как ты их преодолевала? Есть ли у тебя в жизни поддержка и опора в людях, чтобы проживать такие этапы не в одиночку?

– Кризисных моментов, как я их себе представляю, нет. Для меня кризис – это что-то страшное, откуда сложно выбраться, потеря, предательство и что-то подобное этому. Всё остальное – это задачи, которые нужно решать. Я человек – действие. Я не буду сидеть и страдать. Я очень ценю время и у меня очень много в жизни интересов, событий, мест, людей, где я могу черпать вдохновение и поддержку. Академия Ларисы Долиной научила меня не раскисать и много работать. Там была такая сумасшедшая нагрузка, что про кризисы думать было некогда.