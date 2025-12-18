«Вузы — кадетам Москвы»: подготовка кадров для службы и гражданской ответственности

Подходит к завершению очередной этап городского проекта «Вузы — кадетам Москвы» Департамента образования и науки города Москвы. Проект направлен на системное укрепление профессиональных и нравственно-патриотических качеств молодёжи.

Инициатива Департамента образования и науки города Москвы объединяет ведущие столичные ВУЗы и кадетское движение с целью передать будущей опоре страны современные знания в области военных наук, укрепить физическую подготовку и воспитание ответственности перед обществом и Родиной. Военный учебный центр НИУ ВШЭ выступил одной из площадок, предоставив аудитории, учебно-методическую базу и преподавателей для проведения учебных мероприятий и практических занятий.

«Родину на тройку защищать нельзя, — отмечает Герой Российской Федерации, начальник ВУЦ НИУ ВШЭ полковник Коргутов В. А. — Мы воспитываем не просто будущих специалистов, а граждан, для которых слово “Родина” — осознанная ответственность. Истинная честь рождается из ежедневного труда, самодисциплины и служения высоким идеалам. И эти ценности мы стремимся передать каждому воспитаннику».

В рамках программы кадеты изучали базовые дисциплины военной подготовки и тактико-специальных знаний, совершенствовали представление о вооружении и основных задачах, решаемых разведывательными подразделениями Сухопутных войск, учились использовать штатные средства наблюдения разведывательных подразделений и топографические карты для решения военно-прикладных задач.

Организаторы подчёркивают, что образовательная составляющая сочеталась с воспитательными целями: в ходе занятий кадеты ознакомились с примерами героизма и служения Родине, изучали воинские нормы и традиции. Такой подход помогает не только приобретать профессиональные навыки, но и укреплять чувство патриотизма и долга перед страной.

За время реализации проекта многие кадеты продемонстрировали существенный рост и уверенное владение практическими навыками, что вселяет надежду на появление нового поколения подготовленных и ответственных молодых людей. Многие кадеты отметили, что занятия помогли не только понять основы военного дела, но и научили работать в команде, а практика дала уверенность в своих силах и знаниях, которых не хватало раньше.