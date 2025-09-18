Увеличился рост интереса к книгам и анкетам, связанным с темой дружбы среди поколения Z

Книжный сервис Строки и дейтинг-приложение Mamba заметили рост интереса к литературе об общении и поиске друзей, а также тенденцию увеличения анкет пользователей в первую очередь для поиска общения. Спрос на книги данной категории вырос на 20%, среди пользователей поколения Z — на 17%, а анкеты девушек этого возраста, ищущих дружбу, в мегаполисах встречаются на 18% чаще, чем у их ровесников-мужчин.

Книжный сервис Строки зафиксировал рост спроса на книги о межличностных коммуникациях и поиске друзей. В 2025 году литература данной тематики стала популярнее на 20% по сравнению с предыдущими восемью месяцами. Больше всего её читают пользователи до 25 лет, среди них спрос вырос на 17%. Миллениалы также заинтересованы поиске друзей, в 2025 году они на 11% чаще интересовались книгами о построении крепких дружеских отношений.

Mamba проанализировала цели знакомств и теги в анкетах пользователей и выяснила: в 2025 году в мегаполисах девушки поколения Z (18– 25 лет), которые живут в крупных городах России, всё чаще приходят в сервис не ради романтики и отношений, а ради дружбы и позитивного общения. По данным Строк самой популярной книгой о поиске друзей стала «Как взрослым найти друзей» Адриана Фоксворта, на втором месте оказалось «Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения» Чон Хын Су, а на третьем «Бережно к себе и другим. Как найти друзей, счастье и смысл жизни» Рэйчел Миллер. Замыкают топ-5 «С тобой интересно! Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают, и найти друзей» Бриджит Флинн Уокер и «Где найти друзей и как с ними дружить?» Рамиля Аббязевича Хисомидинова.

Аналитики Mamba отмечают, что у девушек Z в мегаполисах цель «дружба» встречается на 18% чаще, чем у их ровесников-мужчин. Мужчины Z по-прежнему выбирают флирт и свидания как основную цель регистрации, а вот среди миллениалов обоих полов (26–40 лет) дружба остаётся на периферии: они ориентированы в первую очередь на серьёзные отношения и семью. В регионах доля пользователей Z, выбирающих дружбу, заметно ниже: там молодёжь больше нацелена на семейные ценности.

Теги в анкетах девушек поколения Z подтверждают тренд: они отмечают «позитивное общение», «дружба» и «юмор». Эти качества выходят на первое место. Мужчины Z реже выбирают подобные теги, предпочитая более лёгкие форматы вроде «приключения» или «флирт».

«Можно сказать, что для девушек поколения Z в мегаполисах дружба и позитивное общение становятся важной целью в онлайне. Они ориентированы на карьеру, саморазвитие, путешествия и новые впечатления, и в возрасте 18–25 лет ещё не готовы к семье. Для них флирт и свидания — вторичны: сначала они ищут общение, общие интересы и схожее чувство юмора, и только потом переходят к романтическим отношениям. Эта тенденция отражает и более широкий социальный сдвиг: институт брака постепенно смещается, и всё больше людей вступают в серьёзные отношения и создают семьи уже после 30 лет», – говорит PR Mamba Наталья Красильникова.