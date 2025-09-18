«Хроники русской революции»: Евгений Ткачук и Андрей Кончаловский рассказали о работе над образом Владимира Ленина

Поиск актера на роль Ленина продолжался очень долго. Сначала команда шла по пути портретного сходства, было просмотрено огромное количество фотографий артистов из разных городов и даже стран. Но на этапе проб, даже при тщательной работе художников по гриму, становилось понятно, что образ не становится живым. Тогда режиссер попросил команду идти от темперамента, характера героя и найти человека с такой энергией, который на самом деле сможет повести за собой народ. Так родилась идея пригласить Евгения Ткачука.

Андрей Кончаловский, режиссер и автор сценария: «С Лениным было очень сложно, потому что надо было найти физическую адекватность характеру. Не так: лысина, бородка — и Ленин готов. Я видел таких Лениных, и у меня душа наполнялась горечью, ну не то совсем. Уже не помню, как возник Ткачук, по-моему, мы сказали: “Приезжайте, хотим сделать грим”. И Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. И это было очень-очень важно, потому что я-то знаю, как он выглядел. Конечно, приходилось делать какие-то компромиссы с точки зрения физического. Но это может восполняться характером, поведением, шириной шагов. Ленин шагал мелкими шагами, он был коротенький. И, должен сказать, Женя Ткачук меня поразил количеством внутренней и закулисной работой над характером, над манерами, над физикой и над физическим действием, выраженным во всем: как он пишет, как стоит, идет, надевает пиджак и так далее. Вот эти физические действия, которые Женя проработал, меня потрясли. Мне ничего делать не надо было. Я вообще с Ткачуком не должен был серьезно работать. Он в этом смысле феноменально тонкий, слышащий все звуки и обертона».

Над физическим, внешним перевоплощением Евгения Ткачука работали художники по гриму и постижу: для каждой съемки в течение нескольких часов тщательно создавался образ, соответствующий индивидуальным чертам В.И. Ленина, с учетом особенного строения головы. Детали образа, лепка головы, анатомическое строение черепа воссоздавались с помощью особых материалов — грим не должен был сковывать мимику, движение бровей артиста. И каждый раз портретный грим и постиж создавались заново, с новыми материалами: никаких «готовых форм» — не могло быть и речи о «застывшей маске», лицо должно было жить, учитывая выразительную мимику, энергичную манеру речи, напряженную работу ленинской мысли. Поскольку съемочных дней было много, было изготовлено более пятидесяти одноразовых накладок из специального, очень мягкого, эластичного силикона. В результате скрупулезной работы художников Ткачук становился неузнаваемым, портретное сходство с Владимиром Ильичом поражало даже партнеров по съемкам и членов съемочной группы.

«Нашей сверхзадачей было сделать из плакатного героя человека. Избавиться от клише, добиться действительно живой речи не с трибуны, а с людьми в каком-то бытовом пространстве. Этот бытовизм вообще был самым главным: чеши там, где чешется, суй себе в рот картошку и жуй ее, если происходит какая-то несуразица, пытайся из нее выползти. Я, на самом деле, очень люблю такие моменты, потому что в этом и есть жизнь, которую может зафиксировать камера», — рассказывает Евгений Ткачук.