1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

В Красногорском филиале Музея Победы встретили 8 Марта

8 марта красногорск
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Красногорском филиале Музея Победы прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Гостей ждали новая выставка, экскурсии, тематические занятия и кинопоказ.
 
«5 марта школьников Красногорска пригласили на исторический урок «Женщины в военных гимнастерках». Дети с большим интересом слушали рассказ о том вкладе, который внесли женщины в Великую Победу. Ребята также приняли участие в творческом мастер-классе, где с удовольствием создали поздравления своим близким», — отметили в Музее Победы.

8 марта Красногорский филиал Музея Победы подготовил подарок для всех женщин — вход в музей для прекрасных дам был бесплатным. В этот день жители и гости города стали участниками бесплатной экскурсии, праздничной викторины и кинопоказа. Специально к Международному женскому дню сотрудники музея подготовили экспозицию, на которой были представлены оригинальные самодельные украшения в виде букетов цветов. Всего же 8 марта участниками праздничной программы Красногорского филиала Музея Победы стали около 200 человек.

