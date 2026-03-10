В Красногорском филиале Музея Победы встретили 8 Марта

В Красногорском филиале Музея Победы прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Гостей ждали новая выставка, экскурсии, тематические занятия и кинопоказ.



«5 марта школьников Красногорска пригласили на исторический урок «Женщины в военных гимнастерках». Дети с большим интересом слушали рассказ о том вкладе, который внесли женщины в Великую Победу. Ребята также приняли участие в творческом мастер-классе, где с удовольствием создали поздравления своим близким», — отметили в Музее Победы.

8 марта Красногорский филиал Музея Победы подготовил подарок для всех женщин — вход в музей для прекрасных дам был бесплатным. В этот день жители и гости города стали участниками бесплатной экскурсии, праздничной викторины и кинопоказа. Специально к Международному женскому дню сотрудники музея подготовили экспозицию, на которой были представлены оригинальные самодельные украшения в виде букетов цветов. Всего же 8 марта участниками праздничной программы Красногорского филиала Музея Победы стали около 200 человек.