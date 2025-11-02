Андрей Геласимов: «Наша задача — интегрировать общечеловеческие ценности в развитие науки и технологий»

Научная фантастика и будущее: какая связь между литературой и завтрашним днем? Как настоящее определяет будущее? Эти вопросы мы решили задать Андрею Геласимову, современному русскому писателю, заслуженному деятелю искусств РФ и председателю жюри Международной литературной Премии в области научной фантастики «История будущего». Эксперт рассказал, как литература может определить завтрашний день, а Премия повлиять на связь науки и литературы, объединить инженерную мысль и гуманитарное творчество.

— Андрей Валерьевич, в этом году вы возглавили жюри Премии «История будущего». Какое значение имеет эта история для литературы и науки, и почему такие Премии требуют внимания и участия?

— Каждая премия и подобные ей форматы достойны внимания. Лично я не раз участвовал и как номинант, и как представитель жюри в премиях и российского, и мирового уровня. Но надо отметить, что большинство из них сосредоточены на литературе, которая редко привлекает широкую аудиторию. В то же время фантастика находит отклик среди самых разных читателей и способна привлечь внимание и сюжетом, и закладываемыми смыслами большое количество людей, более, чем многие другие жанры. При этом фантастика ничем не уступает по глубине смыслов и важности ценностей психологической и интеллектуальной прозе, которую принято считать «серьезной литературой». За последние полтора столетия существует огромное количество примеров, подтверждающих эту мысль.

— С учетом текущих и новых глобальных вызовов возникает такой вопрос: как научная фантастика может помочь в построении общей коммуникации между писателями, учеными и футурологами России и других стран. Какова вероятность, что именно этот жанр станет новой площадкой для этого?

— Безусловно, именно эта цель лежит в основе нашей премии. Главный акцент — на будущем, которое мы способны сотворить и хотим видеть. У нас нет задачи — посеять страх или переписать сценарии будущего с негативным ходом развития. Напротив, наша цель — формировать и предлагать образ мира, в котором мы хотим, чтобы жили наши внуки и правнуки. Премия «История будущего» ориентирована на поиск авторов и произведений, создающих жизнеспособные и устойчивые вселенные, которые смогут существовать в завтрашнем дне. С учетом всего вышесказанного наша задача — интегрировать общечеловеческие ценности в развитие науки и технологий.

— А если мы говорим о вашем личном представлении будущего, то каким вы его видите?

— Если говорить о будущем, то я вижу человеческое общество, которое будет жить по договорному форму и решать все конфликты в правовом поле с помощью дипломатов. Мне хотелось бы, чтобы в завтрашнем дне люди больше доверяли друг другу без страха быть обманутым, чтобы базовые общечеловеческие ценности были на первом месте. Это также важно, как и развитие технологий и науки.

— А если говорить о русской научной фантастике на международном уровне, то, какой она вам видится?

— Современная российская научная фантастика имеет свой уникальный голос и место в мире. Русское искусство традиционно отличается передовым видением и экспериментальностью, что очень четко отражается и в фантастике. Тексты наших авторов по качеству, богатству идей и культурной самобытности часто превосходят многих западных коллег из этой области. Таким образом, российская фантастика сохраняет сильный, узнаваемый голос и дополняет мировой жанр своей оригинальностью и непохожестью.

— За последние 20 лет технологии заметно изменили нашу жизнь! Складывается ощущение, что социальные сети и клиповое мышление скоро вытеснят книги. Исходя из этого, каким вы представляете будущее литературы?

— Каким бы ни было время, литература продолжит свое существование, ведь ее ключевая задача — изучать человека и бытие, отвечать на вопросы: зачем он живет? Для чего? Что его волнует? Что является движущей и основополагающей силой? С приходом нового рода писателей и читателей перестраивается лишь литературная форма и формат подачи произведения, но эти вечные вопросы не теряют актуальности и продолжают волновать нас. Даже если книгу будут читать в аудио, видео формате, или исследовать ее как голограмму, вечные вопросы останутся без изменений и продолжат давать пищу для размышлений.

— Расскажите о своих текущих проектах. Над чем вы работаете сейчас и каких новых произведений ждать читателю в ближайшее время?

— На данный момент я занят в киноиндустрии: завершаю работу над сценарным проектом, который расскажет об одном из главных этапов экономического развития России. Говоря об этом, нельзя не отметить героический трудовой поступок поколения моего отца, это оказало колоссальное влияние на нашу жизнь в сегодняшнем дне. Когда работа над сериалом с моей стороны завершится, буду писать книгу, основой которой станет этот сценарий.