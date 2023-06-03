В День защиты детей фонд Оксаны Федоровой представил сказочные балетные истории в РГДБ

1 июня - в Международный день защиты детей на сцене Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) состоялась арт-постановка в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика», посвященная истории создания балета «Шехеразада» по мотивам одноименной сюиты Н. А. Римского-Корсакова.

Балет-событие, балет-сказка была представлен в 1910 году в Париже в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Именно великий импресарио открыл для Европы имя русского «музыкального сказочника» - композитора Н.А. Римского-Корсакова, создавшего свои знаменитые оперы по мотивам сказок А. С. Пушкина.

В рамках постановки юные зрители узнали массу интересных фактов: о том, как Н. А. Римский-Корсаков - морской офицер по основному образованию, совершил кругосветное путешествие на клипере «Алмаз», и впечатления от дальних странствий вдохновили его на создание сюиты «Шехеразада», о создателях балета - Сергее Дягилеве, Льве Баксте, Александре Бенуа, воплотившем в балете музыку, которая создавалась как симфоническая, и о том грандиозном успехе, которым сопровождалась премьера балета в Париже.

Захватывающий спектакль, объединивший волшебство балета, музыки и литературы на сцене РГДБ воплотили Егор Симачев - режиссер-постановщик Фестиваля, артист Большого театра, выступивший в роли С. Дягилева, Оксана Федорова - Мисс Вселенная, телеведущая, певица, основатель благотворительного фонда, выступившая в роли Шехеразады, а также юные балерины из «Мастерской балета Егора Симачева» и музыканты из ЦМШ- Академии исполнительского искусства, МССМШ им. Гнесиных и ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова. Литературно-театральный контекст воплотили Федор Ручков, ученик Мастерской художественного чтения Яны Поплавской в РГДБ, Федор Бородин и Сергей Иванов.

Специально для зрителей спектакля в фойе перед концертным залом была представлена выставка из архивов Научной музыкальной библиотеки имени С. И. Танеева (библиотеки Московской консерватории) - с прижизненным изданием партитуры сюиты «Шехеразада», которой касался сам Н. А. Римский-Корсаков, а также уникальные клавиры, переложения для разных инструментов, фотографии и книги.

Для полного погружения в мир классического искусства для юных зрителей до спектакля был организован мастер-класс по балету, а после спектакля – познавательная викторина на тему балета «Шехеразада» с подарками для юных знатоков.

Фестиваль «Балетные истории: русская классика» реализуется фондом Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Российской государственной детской библиотекой и «Мастерской балета Егора Симачева» при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Запись прямой трансляции спектакля доступна на сайтах музыкальноепутешествие.рф, культура.рф.

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