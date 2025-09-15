В ЕГРЗ разместили около 1600 проектов типовых комплексов

Такое количество комплектов документов, включенных в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ) признаны типовыми по состоянию на 15 сентября 2025 года.
Они содержат сведения о 1316 объектах. В том числе:
- 366 типовых детских садов,
- 283 типовых школ,
- 294 типовых объектов здравоохранения,
- 138 типовых спортивных сооружений,
- 235 иных объектов.
Обращаем внимание, что типовой может быть признана только та проектная документация, которая ранее прошла государственную экспертизу с положительным заключением.
Сведения о типовой проектной документации (ТПД) включаются в ЕГРЗ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Решения о признании проектной документации типовой утверждаются Минстроем России.
Так, один из последних приказов (№448/пр от 28 июля 2025 года) признал типовой проектную документацию по трем объектам:
- Центр культурного развития (ЦКР) на 265 посадочных мест» в Амурской области,
- Строительство школы на 528 мест в с. Чигири Благовещенского района Амурской области,
- Многофункциональный образовательный комплекс вблизи д. Раздоры Одинцовского района Московской области.