АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВ ЕГРЗ разместили около 1600 проектов типовых комплексов

В ЕГРЗ разместили около 1600 проектов типовых комплексов

editor
By editor
37
заглушка

Такое количество комплектов документов, включенных в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ) признаны типовыми по состоянию на 15 сентября 2025 года.

Они содержат сведения о 1316 объектах. В том числе:

  • 366 типовых детских садов,
  • 283 типовых школ,
  • 294 типовых объектов здравоохранения,
  • 138 типовых спортивных сооружений,
  • 235 иных объектов.

Обращаем внимание, что типовой может быть признана только та проектная документация, которая ранее прошла государственную экспертизу с положительным заключением.

Сведения о типовой проектной документации (ТПД) включаются в ЕГРЗ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Решения о признании проектной документации типовой утверждаются Минстроем России.

Так, один из последних приказов (№448/пр от 28 июля 2025 года) признал типовой проектную документацию по трем объектам:

  • Центр культурного развития (ЦКР) на 265 посадочных мест» в Амурской области,
  • Строительство школы на 528 мест в с. Чигири Благовещенского района Амурской области,
  • Многофункциональный образовательный комплекс вблизи д. Раздоры Одинцовского района Московской области.
Предыдущая статья
Состоялась премьера анимационного сериала «Голоса Ленинграда: Город, который выстоял»
Следующая статья
«Цифра»: мост от традиций к инновациям и от центра к регионам

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru