В ЕГРЗ разместили около 1600 проектов типовых комплексов

Такое количество комплектов документов, включенных в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ) признаны типовыми по состоянию на 15 сентября 2025 года.

Они содержат сведения о 1316 объектах. В том числе:

366 типовых детских садов,

283 типовых школ,

294 типовых объектов здравоохранения,

138 типовых спортивных сооружений,

235 иных объектов.

Обращаем внимание, что типовой может быть признана только та проектная документация, которая ранее прошла государственную экспертизу с положительным заключением.

Сведения о типовой проектной документации (ТПД) включаются в ЕГРЗ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Решения о признании проектной документации типовой утверждаются Минстроем России.

Так, один из последних приказов (№448/пр от 28 июля 2025 года) признал типовой проектную документацию по трем объектам: