«Цифра»: мост от традиций к инновациям и от центра к регионам

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур представили новый инструмент для локальных художественных сообществ — Национальную платформу ХУДОЖНИКИ/ARTISTS.

Для того чтобы российское арт-сообщество поверило в себя и начало задавать тренды на мировой арене, ему необходимы удобные коммуникационные инструменты. Как раз таким инструментом уже стала Национальная платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, объединившая в себе профессиональную соцсеть, каталог работ, биржу труда и сервис по защите интеллектуальных прав.

Созданная в феврале 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, платформа уже собрала 60 000 участников, рассказала её сооснователь Валерия Брусникина: «Мы объединили Союз художников России, Творческий союз художников России, Союз дизайнеров, Союз фотохудожников и другие отраслевые ассоциации, учебные заведения, институции, физических лиц. Платформа стала единой точкой доступа к профессиональным ресурсам от вакансий до инструментов защиты интеллектуальной собственности, блогов, конкурсов, афиши мероприятий. Партнёр платформы, контент-маркет IPEХ, позволяет творцам заключать лицензионные сделки с правами на изображения, зарабатывая на своём творчестве».

Сейчас на ХУДОЖНИКИ/ARTISTS представлено 300 000 работ и более 400 институций. 20 000 объектов были депонированы на партнёрском сервисе. Их авторы могут быть уверены, что в случае любых покушений на их интеллектуальную собственность легко отстоят свои права в суде.

Замысел платформы понравился художнику Сергею Бугаеву, который заявил, что серебряный век русской культуры, пришедшийся на 1980-е годы, сменяет золотой. Он процитировал текст Казимира Малевича, который ещё в 1915 году провидчески писал о том, что земной шар окутает паутина чисел, в которой сегодня легко узнаётся цифровая среда, одно из проявлений которой — платформа для художников ХУДОЖНИКИ/ARTISTS. Сергей Бугаев (известный в России под именем Африка) особо подчеркнул, что своеобразие российского художественного мира будет всё более отчётливо ощущаться по мере усиления Глобального Юга и освобождения народов мира от культурной гегемонии Запада. Он даже предложил организовать биеннале народов стран БРИКС.

Культурное своеобразие становится заметнее не только в мировом масштабе, но и внутри страны, где активно развиваются региональные инициативы. О роли, которую национальная платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS может сыграть в развитии таких культурных проектов, её сооснователь Вероника Коржевская рассказала на сессии «Креативные индустрии и региональные проекты: как меняется культурный код в цифровую эпоху»: «Все давно привыкли к тому, что крупные города буквально обескровливают регионы, вымывая оттуда талантливых и энергичных людей. Наша платформа отвечает и на эту “боль” культурного сообщества. У нас представлены авторы из 1100 населенных пунктов, в том числе крошечных, очень отдаленных. Где бы вы ни жили теперь у вас есть возможность заявить о себе».

Она добавила, что платформа помогает подчеркнуть и усилить региональные идентичности, например пользователь может оценить кусты сирени из разных уголков нашей родины, улочки Самары или Нижнего Новгорода. «Объединяясь вокруг общих ценностей, мы усиливаем друг друга и развиваемся», — отметила Вероника Коржевская.

Сооснователь платформы рассказала, что даже ей, художнику, в карьере которой есть сотрудничество с лучшими российскими галереями и музеями, оказалось крайне полезно зарегистрироваться на платформе: «В один прекрасный день я получила сообщение от Международной художественной галереи Вены, которая захотела представлять моё творчество в Европе. До этого таких писем я не получала», — поделилась она.

Благодаря ХУДОЖНИКИ/ARTISTS авторы могут поделиться своим портфолио с резиденциями, заказчиками, галеристами, тем самым сделать важный шаг в карьере и в конце концов улучшить своё материальное положение. По словам сооснователя платформы, именно объединение усилий государства, бизнеса и общества поможет художникам взглянуть друг на друга, поверить в себя и начать самим задавать культурные тренды в мировом масштабе.

Вероника Коржевская особо подчеркнула, что необходимое условие развития российской художественной сцены — уважение к интеллектуальному праву. И эту задачу тоже помогает решить платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, которая интегрирована с общественно-государственной блокчейн-инфраструктурой — Сетью РЦИС.РФ. В Сети автоматически записываются все сведения о произведении, его правообладателе и значимых этапах жизненного цикла.

Внимательное отношение к интеллектуальному праву становится особенно важным на фоне бурного развития искусственного интеллекта, в том числе в изобразительном искусстве. Об этом в ходе итоговой сессии под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации сказал директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «Будущее культуры во многом определяется взаимодействием человека и машины. При этом творческая составляющая, глубинные смыслы останутся за человеком. Важно тонко отрегулировать вопросы интеллектуальных прав на культурные продукты, создаваемые с использованием искусственного интеллекта».

Форум United Cultures посвящён развитию региональных и национальных культур, объединённых российскими традиционными ценностями. В 2025 году он прошёл под лозунгом «Возвращение культуры — новые возможности». Деловая программа форума включает 11 тематических секций, которые возглавили заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор информационного агентства России ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.