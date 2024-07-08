РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Истоки советской фотографии 1920–1930-е...

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Истоки советской фотографии 1920–1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер

editor
By editor
35
советская-фотография

4 июля 2024 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялось торжественное открытие выставки «Истоки советской фотографии 1920–1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер в рамках летнего фотофестиваля «Скрытая перспектива».

Первыми гостями вечера стали: директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, основатель TEO by Cosmoscow Анна Андронова, дизайнеры Анастасия Панибратова и Надежда Ананьева, Наталья Лучанинова, Ольга Мичи, Анастасия Постригай и многие другие.

Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Данный проект мы расцениваем как подарок музея всем, кто любит и увлекается фотографией. Мы не случайно открываем первый фотофестиваль темой советской фотографии 20–30-х годов, так как выставки, связанные с авангардом, – это ДНК нашего музея, расположенного в памятнике архитектуры Константина Мельникова. Мы начинали с идеи представить творчество одного фотохудожника, а пришли к тому, что объединили в этом проекте шесть ключевых имен, определивших визуальный язык советского фотоискусства».

Мария Гадас, главный куратор Еврейского музея и центра толерантности:

«Выставка может быть интересна не только фотографам, но и тем, кто хочет ближе познакомиться с советской культурой первой половины XX века. Для этого идеально подходит богатая коллекция Галереи Люмьер, которая позволила сделать масштабный и важный проект, дающий удивительный срез раннего советского фотоискусства».

Наталья Григорьева, основатель и главный куратор Галереи Люмьер:

«Коллекционирование становится не просто хобби и увлечением избранных, но и своеобразной обязанностью продемонстрировать то, чем ты обладаешь. Еврейский музей уже много лет работает с коллекционерами, и я очень рада, что мое собрание помогло появиться новой инициативе фестиваля фотографии, который, уверена, сможет показать уникальность фотографических стилей и направлений».

Выставочный проект посвящен первым десятилетиям истории советского фотоискусства и объединяет знаменитые и малоизвестные кадры классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Выставка состоит из шести монографических разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа. Всего в экспозицию вошло более 270 уникальных отпечатков, отобранных специально для проекта в Еврейском музее.

К фотофестивалю «Скрытая перспектива» подготовлена масштабная публичная программа: мастер-классы по фотографии, лекции известных искусствоведов, круглые столы и кинопоказы.

Предыдущая статья
Молодые таланты в гостях у Петра Ильича Чайковского
Следующая статья
На Российской креативной неделе рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей для российской экономики

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru