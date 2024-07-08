В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Истоки советской фотографии 1920–1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер

4 июля 2024 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялось торжественное открытие выставки «Истоки советской фотографии 1920–1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер в рамках летнего фотофестиваля «Скрытая перспектива».

Первыми гостями вечера стали: директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, основатель TEO by Cosmoscow Анна Андронова, дизайнеры Анастасия Панибратова и Надежда Ананьева, Наталья Лучанинова, Ольга Мичи, Анастасия Постригай и многие другие.

Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Данный проект мы расцениваем как подарок музея всем, кто любит и увлекается фотографией. Мы не случайно открываем первый фотофестиваль темой советской фотографии 20–30-х годов, так как выставки, связанные с авангардом, – это ДНК нашего музея, расположенного в памятнике архитектуры Константина Мельникова. Мы начинали с идеи представить творчество одного фотохудожника, а пришли к тому, что объединили в этом проекте шесть ключевых имен, определивших визуальный язык советского фотоискусства».

Мария Гадас, главный куратор Еврейского музея и центра толерантности:

«Выставка может быть интересна не только фотографам, но и тем, кто хочет ближе познакомиться с советской культурой первой половины XX века. Для этого идеально подходит богатая коллекция Галереи Люмьер, которая позволила сделать масштабный и важный проект, дающий удивительный срез раннего советского фотоискусства».

Наталья Григорьева, основатель и главный куратор Галереи Люмьер:

«Коллекционирование становится не просто хобби и увлечением избранных, но и своеобразной обязанностью продемонстрировать то, чем ты обладаешь. Еврейский музей уже много лет работает с коллекционерами, и я очень рада, что мое собрание помогло появиться новой инициативе фестиваля фотографии, который, уверена, сможет показать уникальность фотографических стилей и направлений».

Выставочный проект посвящен первым десятилетиям истории советского фотоискусства и объединяет знаменитые и малоизвестные кадры классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Выставка состоит из шести монографических разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа. Всего в экспозицию вошло более 270 уникальных отпечатков, отобранных специально для проекта в Еврейском музее.

К фотофестивалю «Скрытая перспектива» подготовлена масштабная публичная программа: мастер-классы по фотографии, лекции известных искусствоведов, круглые столы и кинопоказы.