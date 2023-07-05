V Фестиваль-конкурс «Трубадур»

Прямо сейчас идет прием заявок на V Фестиваль-конкурс негосударственных инициатив в области театра для детей и юношества «Трубадур», который пройдет с 30 октября по 5 ноября 2023 г. на площадке ГБУК г. Москвы Фольклорный Центр «Москва» по адресу ул. Барклая, д. 9.

Художественным Руководителем Фестиваля в этом году стал Александр Львович Федоров - режиссер, педагог, актер, профессор ВГИКа им. С.A. Герасимова и ГИТИСа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства. В 1988 году окончил РАТИ-ГИТИС им. А.В.Луначарского по специальности «Режиссура музыкального театра» и в том же году создал Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА), художественным руководителем которого является в настоящее время.

ФЦ «Москва» при поддержке Департамента Культуры г. Москвы уже в пятый раз проводит фестиваль-конкурс, собирая на своей площадке лучшие детские спектакли частных театров. Участников фестиваля отберет экспертный совет, а спектакли, вышедшие в финал, будут оцениваться квалифицированным жюри, состоящим из театральных критиков, продюсеров и ведущих профессионалов в области театрального искусства.

Спектакль-победитель станет резидентом театра ФЦ «МОСКВА» и будет включен в репертуар театра.

Ознакомиться с Положением о Фестивале, узнать о критериях и сроках подачи заявок, заполнить анкету на участие можно на сайте https://trubadurfest.ru .

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