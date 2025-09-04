Выставка «Вячеслав Михайлов. Страсти по…» открылась в Новом Манеже Москвы

В Креативном пространстве «Новый Манеж» будет открыта юбилейная выставка Вячеслава Михайлова «Страсти по…», приуроченная к 80-летию мастера. В экспозиции — порядка 150 работ, созданных за 40 лет творчества: от монументальных библейских полотен до пронзительных портретов русских классиков.

Вячеслав Михайлов — выпускник легендарной репинской мастерской Евсея Моисеенко, соединивший в своем творчестве академическую школу с мощной авторской экспрессией.

Экспозиция начинается с биографии мастера, отпечатанной на советской машинке — символа его «классического, но неконформистского» пути. Центральное место занимает цикл «Комментарии к Евангелию»: «Распятие», «Тайная вечеря», «Несение креста». Эти работы, по словам Михайлова, «должны задевать, иначе в них нет жизни».

«Искусство — это не поиски, а органика», — говорит Михайлов. Его работы, по оценке критика Владимира Леняшина, «говорят о жизни с несовременной прямотой», сочетая «сюрреалистическую фантазию» с глубиной традиции.