Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит посетит Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь», «Королек – птичка певчая» и других, в марте станет спикером марафона Знание.Первые Общества «Знание» на Всемирном фестивале молодёжи. Гости образовательного лектория узнают мнение артиста о феномене турецкого кино, значении в съемках национального колорита, обратной стороне славы и смогут задать звезде собственные вопросы. Трансляция выступления будет доступна в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Для Бурака Озчивита этот визит в нашу страну станет не первым, актер часто приезжал в начале 2000-х, когда строил модельную карьеру. Последний же раз звезда турецкого кинематографа посещал Москву летом 2022-го, став гостем на закрытой для широкой аудитории музыкальной презентации, поэтому у армии российской поклонников не было возможности свободно пообщаться с кумиром. Тогда же он пообещал, что в скором времени обязательно вернется в Россию. И теми, кому удастся поговорить с актером, станут участники флагманского марафона Общества «Знание» в Сириусе на ВФМ – 2024.

«Каждый раз, когда я играю роли османских военачальников, я надеюсь, что моя работа пробудит в зрителях большой интерес к истории Турции. Я искренне рад, что сериалы «Великолепный век», «Основание: Осман», в основе которых лежат реальные исторические события, так популярны в России. Знаю, что русские телезрители также внимательно наблюдают за моими романтическими персонажами и искренне им сопереживают. Я убежден, что у российского и турецкого зрителя много общего – им интересна культура других стран, они очень эмоциональны и всегда надеются на лучшее», — сказал Бурак Озчивит.

Первый успех среди российской аудитории Бурак Озчивит приобрел после премьеры культовой турецкой исторической драмы «Великолепный век», где актер исполнил второстепенную роль османского полководца Бали-Бея. Сериал настолько покорил сердца телезрителей, что многие из них даже спустя почти 10 лет после выхода финальных серий продолжают отправляться в Стамбул, прогуляться по местам великой любви султана Сулеймана и его хасеки Хюррем. Затем в жизни Озчивита последовала главная роль в сериале «Королек – птичка певчая». Но именно всемирную известность актер получил как Кемаль, главный герой в романтической мелодраме «Черная любовь» – единственный проект турдизи, который был удостоен премии «Эмми» в категории «Теленовелла».