В ГМИИ им. А.С.Пушкина объявили лауреатов VII Международной Пушкинской премии

пушкинская премия
Фото: Оргкомитет

В Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония вручения VII Международной Пушкинской премии — события, уже ставшего символом культурного диалога России и Италии.

Учреждённая в 2014 году в Риме культурной ассоциацией «Друзья Великой России», премия призвана укреплять гуманитарные и культурные связи между странами, вдохновлять художников, музыкантов, писателей и учёных, чьё творчество строит мосты между русской и итальянской культурами. Основателями премии стали общественный деятель Юлия Базарова и итальянский поэт Паоло Драгонетти де Торрес Рутили.

За годы существования награды её лауреатами стали выдающиеся мастера культуры — Андрей Кончаловский, Сергей Безруков, Владимир Васильев, Фабио Мастранджело, Зураб Церетелли, писатели Антонелла Аннеда, Франческа Рикки, профессора-слависты Александра Карбоне, Эмилио Мари, композитор Ватикана Марко Фризина и многие другие.

В этом году жюри отметило ярких представителей искусства, литературы и науки:

  • Лаура Павловна Сальмон — номинация «Литература»;
  • Сергей Михайлович Некрасов — Специальная премия;
  • Нина Анатольевна Жиркова — Специальная премия;
  • Виктория Эммануиловна Маркова — Специальная премия;
  • Сандро Тети — номинация «Издательское дело»;
  • Алексей Геннадьевич Гуськов — номинация «Кинематография»;
  • Михаил Борисович Турецкий — номинация «Искусство. Музыка»;
  • Клаудия Скандурв — номинация «Научные работы. Переводы»;
  • Джованни Рибикезу — номинация «Искусство. Опера»;
  • Фабио Пирола — номинация «Искусство. Музыка»;
  • Светлана Захарова — номинация «Искусство. Балет»;
  • Виктор Иванович Иванов — номинация «Искусство. Живопись».

Главным смысловым акцентом седьмой церемонии стало 80-летие Победы. Память, воплощённая в искусстве, музыке и живописи, стала центральной идеей торжества.

«В год 80-летия Великой Победы мы обращаем внимание на искусство, которое сохраняет историческую память и передаёт её новым поколениям», — подчеркнула соучредитель премии Юлия Базарова.

Пушкинская премия прошла в рамках Ассамблеи Русского мира — «Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность, будущее». Приветственное слово от Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой зачитала сооснователь премии Юлия Базарова.

Среди участников и почётных гостей церемонии — представители российской и итальянской культурной элиты:

  • Елена Заремба, почётный президент культурной ассоциации «Друзья Великой России»;
  • Евгений Богатырёв, директор Государственного музея А. С. Пушкина;
  • Ольга Корнева, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина;
  • Ирина Краева, ректор МГЛУ;
  • Владимир Васильев, хореограф и народный артист СССР;
  • Леонид Попов, политолог и дипломат;
  • Никас Сафронов, народный художник России;
  • Александр Бруньковский, режиссёр и сценарист;
  • Юлия Рутберг, народная артистка России;
  • Марко Динелли, актёр;

и представители международных культурных центров и фондов.

Итальянская культурная ассоциация «Друзья Великой России» известна не только Пушкинской премией, но и грандиозным Большим Русским Балом, ежегодно проходящим в сердце Рима. Каждый бал посвящён великому русскому классику и собирает звёзды искусства, дипломатов и меценатов. Ассоциация также организует кинопоказы, патриотические акции к Дню Победы, литературные вечера и международные выставки, посвящённые русской культуре.

«VII Международная Пушкинская премия стала символом взаимопонимания и духовного родства России и Италии, доказав, что истинное искусство не знает границ и языковых барьеров», — Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

Галина МЕРЗЛИКИНА

