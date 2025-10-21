Строительство новой сцены МДТ идет с учетом новейших театральных технологий

Проект новой сцены Академического Малого Драматического Театра – Театра Европы прошел еще один этап оценки в рамках экспертного сопровождения. На этот раз положительное заключение Главгосэкспертизы России получили корректировки в архитектурно-планировочных решениях, а также в части актуализации ТЭО и технического задания на применение современных театральных технологий.

Новая сцена МДТ в Санкт-Петербурге на 675 зрительских мест откроется на Звенигородской улице. Проект реализуется в рамках комплексной государственной программы «Строительство», ее куратором выступает Минстрой РФ.

Создание нового театрального пространства включает множество инновационных, в том числе уникальных решений. Поэтому на разных стадиях строительства возникает необходимость в уточнении и корректировках отдельных параметров. «В частности, на повторную экспертизу в рамках экспертного сопровождения были представлены изменения в технико-экономических показателях и архитектурно-планировочных решениях. Они вносились в связи с дополнительной оценкой строительного объема и площади здания театра, изменением его архитектурной планировки. Актуализированы также техзадание на театральные технологии, решения в части сценической механики, благоустройства и ряд иных решений», — рассказала главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Кроме того, в рамках оценки корректировок проекта рассмотрели большой массив сметной документации. «Работа велась практически в режиме 24/7. Слаженная командная работа экспертов Главгосэкспертизы и сметчиков со стороны заказчика позволила выполнить все поставленные задачи в сжатые сроки», — отметила Марина Куртикова.

Заказчик — Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик — ООО «Трансепт Групп».