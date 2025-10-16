В киноцентре «Октябрь» состоялось открытие международного фестиваля авторского кино

В киноцентре «Октябрь» состоялось открытие Фестиваля КАРО/АРТ, ежегодного международного фестиваля авторского кино в рамках проекта КАРО/АРТ. Осенью 2025 года он проводится уже в четвертый раз. Фильмом открытия стала «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, получившая Гран-при 78-го Каннского кинофестиваля. В Санкт-Петербурге было показано сразу несколько новых картин: «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева, «Лес. Хранитель жизни» Владислава Гришина и Ирины Шапман, «Однажды в Газе» братьев Нассер и «Рогопаг» великолепной четверки легендарных режиссеров из классической программы.

Концепция фестиваля основана на «акте абсолютного сюрреализма», по выражению Андре Бретона из знаменитого «Манифеста сюрреализма» 1924 года. Богатая и эклектичная кинопрограмма призвана пробудить у зрителя свободу интуитивного воображения. Чтобы затронуть все грани чувственного и умственного восприятия, проект КАРО/АРТ следует традиции просмотра на языке оригинала с субтитрами и разговоре с экспертами из разных сфер искусства и культуры. В лайн-ап фестиваля добавлены мультижанровые, синкретичные произведения, такие как видеоарт, записи театральных спектаклей, музыкальные клипы. Восприятие зрителя расщепляется во время киносеанса по всем граням кино — чтобы собрать из этих осколков цельную структуру, нужны творческое усилие и свобода духа. Кинопрограмма связана с темами, раскрывающимися в семантических полях сюрреализма: с подсознанием, сформированным детскими и семейными травмами, искажением пространства и времени, коллективным бессознательным, скрытым в природных и архитектурных образах, мифологизмом и сновидением. Части программы объединены не только сквозными мотивами сюрреализма как направления в искусстве, но бытовым пониманием этого слова: ощущением отвергнутого смысла и метафизической тревогой, уходом от реальности, разрывом связи между символом и его значением. Фильмы грядущего кинофестиваля работают с разными культурными кодами и совершенно противоположными эмоциями. В глубине опасного подсознания, темной стороны человека и иррациональных образов, доводящих до тошноты, остается место сентиментальному, трогательному, порой наивному. Сюрреализм «позволяет» смешивать эти пласты и доверять возникающим мыслям и ассоциациям.

В этом году хэдлайнерами фестиваля стали громкие премьеры из Канн. Фильмы открытия и закрытия обозначат переход от реального к сюрреальному: «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер, 2025), получившая Гран-при 78-го Каннского кинофестиваля и 19-минутные овации зрителей, расскажет о самом реальном явлении в мире — о человеческих отношениях. Критики называют этот фильм «терапевтическим»: он работает с семейными травмами, детскими воспоминаниями и темой дома. В драме «Звук падения» (Маша Шилински, 2025), награжденной призом жюри 78-го Каннского кинофестиваля, стирается грань между прошлым, настоящим и будущим, между реальностью и иллюзией. Фильмом закрытия фестиваля станет драма «Воскрешение» (Би Гань, 2025), отмеченная специальным призом в Каннах. В этой сновидческой одиссее по миру кино каждая из глав посвящена определенному кинематографическому течению и одному из чувств: зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию. Партнеры открытия и закрытия — кинопрокатные компании A-ONE и U Films.

Отдельного внимания заслуживают российские премьеры, в том числе «Лес» (Ирина Журавлева-Шапман, 2025) от студии документального кино о природе LESFILM, комедийная драма «Ганди молчал по субботам» (Юрий Зайцев, 2025) с Марком Эйдельштейном в главной роли и другие. В классической программе — знаменитый фильм «Хрусталев, машину!» (Алексей Герман, 1998), который будет показан с 35-мм пленки. Особый блок посвящен театру: зрителей ждут отреставрированные архивные записи и новые киноверсии спектаклей, о которых поговорят со зрителями известные российские театральные режиссеры и эксперты. Также во время фестиваля продемонстрируют произведения в направлении «видеоарт» от Московской школы нового кино.

Московская премьера прошла в большом зале «Октября», на сцене которого выступили кураторы КАРО/АРТ, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова и представители кинопрокатной компании A-ONE. После показа состоялось обсуждение с драматургом, режиссером Саввой Савельевым и киноведом, продюсером Ситорой Алиевой.

Мероприятие посетили вице-президент по управлению кинопоказом сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, актеры Владимир Мишуков, Григорий Калинин, Анар Халилов, актрисы Софья Лебедева, Алана Чочиева, оператор Василий Григолюнас, известные российские блогеры и многие другие гости.

Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО»: «Проект КАРО/АРТ вот уже десять лет существует благодаря профессиональной и неравнодушной команде. Кураторы добывают настоящие сокровища для большого экрана, чтобы устроить гостям масштабный осенний праздник кино».

Наталья Гаврук-Гаврилина, программный директор КАРО/АРТ: «Когда мы начали собирать программу, у нас был один вопрос: а что вообще происходит? Тема сюрреализма родилась неслучайно: как известно, чтобы понять, что происходит здесь и сейчас, надо обратиться к прошлому и осмыслить саму реальность, которая преломляется в бессознательном. Фильмом открытия мы выбрали “Сентиментальную ценность”, потому что это – сама реальность. Мы предлагаем в течение пяти дней посмотреть или пересмотреть фильмы, которые помогут ответить на этот вопрос. Такая концентрация визуального искусства бывает только в КАРО/АРТ: это премьеры, классика кинематографа, показы киноверсий спектаклей, видеоарт и даже музыкальные клипы. Поставить точку или даже многоточие в рассуждениях о реальности и сюрреальности мы предлагаем на закрытии – премьере фильма «Воскрешение» Би Ганя».

Антон Куприянов, кинокуратор КАРО/АРТ: «Когда мы заходим в кинозал, мы погружаемся в чей-то сон. На протяжении пяти дней мы будем путешествовать по чужим снам и балансировать между реальностью и сюрреальностью. Каждый показ – это признание в любви к кино».

Екатерина Жутаутайте, куратор театральной программы КАРО/АРТ: «Театр очень хорошо откликнулся на тему сюрреализма: мы нашли его элементы и в современных спектаклях, и в архивных записях, которые удалось добыть благодаря нашим партнерам. Программа оказалась максимально востребованной: на многие показы билеты были проданы за несколько дней».