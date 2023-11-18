В кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма «Версаче» при поддержке MR Private

Документальный фильм «Версаче», представленный в России ЦДК (Центром Документального Кино) сегодня выходит на большие экраны по всей стране. В продолжение партнерства с кинотеатром «Художественный» MR Group представил свой новый проект — фамильный дом LUCE deluxe-класса из коллекции эксклюзивных проектов MR Private.

В элегантных интерьерах исторического кинотеатра гости вечера, среди которых присутствовали Наталья Гольденберг, Александр Терехов, Елена Вакуленко-Пинская, Карина Цомаева и Нино Шаматава, познакомились с историей гениального дизайнера, основателя одного из самых влиятельных модных домов современности, Джанни Версаче. Картина раскрывает жизненный путь модельера не только со стороны его страсти - моды, но и со стороны его человеческих качеств - чуткости, отзывчивости и несгибаемой силы. Джанни Версаче был не просто модельером, ставшим эталоном стиля и свободы. Он остался в истории моды и наших воспоминаниях гениальным изобретателем, смешивающим античность и поп-арт.

«Партнерство с кинотеатром «Художественный» для MR Group — это новая форма продвижения наших проектов. Мы создаем не только комфортные жилые пространства, но и наполняем их смыслами, благодаря которым резиденты смогут еще тоньше чувствовать красоту вокруг», — отметила Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group.