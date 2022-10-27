В Красноярске впервые прозвучит Шестая симфония Малера

20 ноября в Большом зале Красноярской филармонии состоится премьера — Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде впервые исполнит Симфонию № 6 Густава Малера.

Специально для исполнения произведения состав оркестра будет увеличен. Его дополнят приглашённые музыканты. Также для исполнения Шестой симфонии Малер изобрёл особый ударный инструмент, похожий на огромный молот. Он будет сконструирован специально для концерта.

Симфония № 6 была впервые исполнена 27 мая 1906 года в Эссене под управлением автора. Малер писал произведение на протяжении двух лет и никому не сообщал о его содержании. Несмотря на трагизм, музыка симфонии не пессимистична. Это рассказ о герое, который отчаянно борется. И его гибель не напрасна: своим примером он вдохновит тех, кто придёт ему на смену. Вот почему финал вызывает ассоциации с траурными частями бетховенских симфоний, полными суровой мощи и скорбного величия.

«Поход на концерт Малера — это встреча с музыкальным психологом. Он даёт возможность не только разобраться в нынешних эмоциях, но и понять их истоки из опыта детства. Глубина и разнообразие музыкальной палитры позволяют услышать музыку в формате полного погружения, где различные эмоции и краски сосуществуют единовременно на разных уровнях», — подчеркнул художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Концерт станет первым в абонементе «Легендарные симфонии» Красноярского академического симфонического оркестра. Следующий концерт состоится 12 февраля — оркестр исполнит Симфонию № 6 «Патетическую» Петра Ильича Чайковского. Завершит абонемент Симфония № 2 Сергея Васильевича Рахманинова 1 апреля.

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