Москва выделила более 60 гектаров земли для строительства социальных объектов

В 2022 году город предоставил 53 земельных участка общей площадью 62,3 гектара для строительства социальных объектов за счет бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры город выделяет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 гектара для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения», – рассказал Владимир Ефимов.

Кроме социальных объектов, на выделенных участках создают сопутствующую инфраструктуру: прокладывают подъездные дороги и инженерные коммуникации, ведут работы по благоустройству.

«В Щербинке на улице Энгельса появится образовательный комплекс на 1100 мест площадью 8,7 тысячи квадратных метров. В рамках первого этапа строительства будет возведен корпус для 700 учащихся, а после демонтажа старого здания – второй корпус на 400 мест», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В Новомосковском административном округе в поселении Десеновском реконструируют дом культуры. Там разместятся студии живописи, хореографические и спортивные залы. После реконструкции площадь нового здания увеличится до 3,3 тысячи квадратных метров.

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