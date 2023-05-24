В Курской и Белгородской областях пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

С 25 по 27 мая 2023 года в Курской и Белгородской областях пройдут гала-концерты «Опера и оперетта» театра «Санктъ-Петербургъ Опера», которые увидят более 1500 жителей Железногорска, Губкина и Старого Оскола.

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 году, хорошо известен в России и за рубежом. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Юрий Исаакович Александров — режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценических площадках: «Арена ди Верона», «Метрополитен-опера», «Ла Скала», Мариинский и Большой театры.

«Мы много гастролируем по всему миру, выступая на самых престижных театральных площадках, укрепляя высокий статус российской культуры и петербургской оперной школы. Отрадно, что Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» поддержал наше стремление к тому, чтобы подарить свое искусство зрителям в малых городах нашей страны. Подобные выступления дают уникальную возможность насладиться прекрасной музыкой и голосами без поездок в Санкт-Петербург», — отметил основатель и художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» известен своей высокой исполнительской традицией. Спектакли и артисты коллектива многократно отмечались ведущими российскими премиями. В концертной программе «Опера и оперетта» солисты представят лучшие образцы жанра оперетты и шедевры мировой оперной классики.

«„Опера и оперетта“ — одна из самых популярных концертных программ в репертуаре нашего театра. В ней вместе с нашими зрителями, как будто просматривая фотоальбом, мы вспоминаем самые яркие моменты русского и зарубежного музыкального творчества», — добавил Юрий Исаакович.

Отметим, что коллектив «Санктъ-Петербургъ Опера» выступит в Железногорске, Губкине и Старом Осколе впервые. Это стало возможным благодаря победе театра в конкурсе гастрольных грантов «Культурная афиша», организованного Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке компании «Металлоинвест».

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