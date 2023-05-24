Выставка «Неспешность созерцания» Олега Закоморного  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Олега Георгиевича Закоморного «Неспешность созерцания». Главными темами его скульптурных композиций и графических листов стали красота окружающего мира, единство природы и человека. В экспозицию войдет более 100 работ разных лет, многие из которых представлены широкой публике впервые.

Олег Закоморный. В облаках. 2018. Оргалит, пастель, 90х120 см

Олег Закоморный. Ивы над водой. 2019-2020. Бронза, литье, патинированый камень, 82х86х25 см

Олег Закоморный. Холодные воды. 2014-2015. Бронза, литье, патинирование, 106х38х22 см

Олег Закоморный. Черные лебеди. 2020. Бумага, графит

Автор принадлежит к плеяде ведущих современных мастеров скульптуры, развивающих традиции русской реалистической школы. Выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, ученик Л.Е. Кербеля и Г.М. Манизера, за долгие годы упорной работы и совершенствования навыков он выработал узнаваемый почерк. По мнению исследователей, особый язык его произведений вобрал в себя утончённость модерна и созерцательность японского искусства, ренессансный оптимизм и полнокровность образов, убедительность реализма и чувственность, загадочность символизма. Передавая в бронзе тончайшие детали, вводя декоративные ажурные элементы, автор добивается лёгкости восприятия, уподобляя свои работы произведениям ювелирного искусства. Сам автор отмечает: «В моих скульптурах много графики, а в рисунках я стремлюсь к скульптуре. Слияние двух видов искусств в единое целое - игра свойств, даёт неожиданные восприятия. В таких экспериментах я вижу что-то новое, стараюсь развивать эти начала».

Мастер нехарактерных пластических решений, он наполняет свои композиции подробностями, которые преображают обычные, на первый взгляд, сцены и образы, создают особую воздушно-пространственную среду. В работах, посвящённых дикой природе, Олег Закоморный смело вводит выразительные детали окружающей природы: ветку дерева («Лось и стая») и облака («Просторы Севера», «Лунные совы»). Скульптор находит самые неожиданные решения: водную стихию изображает в виде отражений («Холодные воды») или колебаний водорослей и движений щупалец гигантского осьминога («Тёплый океан»), передаёт ощущение бушующего моря с помощью морской волны («Борьба за жизнь»), создавая целые сюжетные рассказы в скульптуре.

Многие работы О.Г. Закоморного посвящены теме семьи и детства, а моделями для них становятся супруга и дети мастера, благодаря чему произведения получают дополнительную одухотворенность и возвышенность. Имеют автобиографическую основу моменты из жизни, запечатлённые в композициях «Первое сентября», «Не взяли». Наблюдения за собственными детьми, их эмоциональным состоянием отображены в сценках бытового жанра («Я играю», «Детский утренник», «Жили-были»). Автору удаётся передать непосредственность движений и эмоциональных состояний, комическую преувеличенность жеста. Мир детства «бурлит» в душе каждого персонажа, радуя зрителя занятными сюжетами, точностью психологических характеристик, индивидуальностью пластического решения.

Материнство и мать, как основополагающий женский архетип, также имеют большое значение в творчестве скульптора. Мать, ожидающая ребенка («Ожидание»), кормящая, мать и дитя в гармонии с миром («В гармонии с природой») и даже медведица, ведущая за собой медвежат – становятся героями его произведений. Работа над женскими портретами позволяет скульптору наиболее полно раскрыть его восприятие таких понятий, как утончённость, покой, душевная чистота и любовь. Нежные и в то же время жизнеутверждающие интонации вызывают в памяти «Весну» и «Рождение Венеры» Боттичелли. Общее настроение поддерживает декоративный задний план, прихотливыми линиями формирующий потоки воды, деревья и облака, а также цветущий сад, напоминающий райские кущи. Полным духовным слиянием мужчины и женщины пронизана редкая для автора композиция «Ивы над водой». Восхищение и обожествление женщины получает здесь логическое продолжение в разделённых чувствах, в сильных мужских и женских эмоциях. Глубина и многогранность внутреннего мира, гармония духовной и внешней красоты, мир души, раскрытый через телесность – всё это найдено художником в своих моделях и отражено в больших графических листах и пластике.

Скульптура и графическое искусство Олега Закоморного, неотделимые одно от другого, усиливают представление о многогранности таланта мастера. Часто в рисунке он оставляет незавершённой линию, штрих, заостряя внимание на главной идее, поэтому его графические листы наполнены воздухом, а «звучащие» линии прозрачны. Ранее созданные работы словно подсказывают, ведут художника к созданию новых произведений, новому видению привычных образов и постижению самого себя. Как истинному творцу, ему свойственно постоянное стремление создавать что-то новое, удивительное, необъяснимо притягательное и вместе с тем понятное и близкое его зрителю. Автор считает, что «высокое искусство, обращенное к человеческой душе, безусловно, дает людям опору, помогает выстоять, дарит радость».

Выставка открыта для посещения: 24 мая – 11 июня 2023 года.

Текст составлен на основе статей Ирины ЗАКОМОРНОЙ и Андрея РАЙКИНА

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