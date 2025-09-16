АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Дмитрий Колдун и Роман Архипов стали почетными гостями на Дне Краснодарского края

Дмитрий Колдун и Роман Архипов. Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Артисты встретились с губернатором региона Вениамином Кондратьевым. В теплой дружеской обстановке исполнители от имени телеканала RU.TV и всей «Русской Медиагруппы» выразили губернатору слова поддержки и пожелали Краснодарскому краю развития и процветания.

В Краснодарский край артисты телеканала RU.TV прибыли еще на прошлой неделе. Здесь они выступили в госпитале Министерства обороны РФ и санатории Росгвардии. Концерты были призваны поддержать моральный дух проходящих лечение и реабилитацию военнослужащих и подарить праздник членам их семей. Артисты передали защитникам Отечества подарки, навестили в палатах тех, кто не смог лично присутствовать на концерте.

В День Краснодарского края Дмитрий Колдун и Роман Архипов побывали вместе с губернатором на камерном чаепитии, где передали приветствие от руководства «Русской Медиагруппы» и отметили, что холдинг горячо поддерживает инициативы по развитию региона, а также Администрацию края, в том числе при организации культурных и благотворительных мероприятий.

«Сегодня, в день 88-й годовщины со дня образования Краснодарского края, прошла встреча с губернатором, Вениамином Ивановичем Кондратьевым, – рассказал Дмитрий Колдун. – Я поделился своими позитивными впечатлениями и эмоциями от праздничного концерта, в котором принимали участие лучшие музыкальные коллективы Кубани. От себя лично и от всех звёзд телеканала RU.TV передал главе региона пожелания процветания и успехов. К следующей годовщине образования Краснодарского края я пообещал разучить и исполнить кубанскую песню на праздничном концерте. В свою очередь Вениамин Иванович поблагодарил нас и медиахолдинг за участие в праздновании и поддержку, а также произнес слова напутствия и дал ценные жизненные советы. На прощание мы пожали руки и договорились о скорой встрече».

«Сегодня в очень дружеской душевной атмосфере прошла встреча с губернатором Краснодарского края, – поделился эмоциями Роман Архипов. – Нам удалось посмотреть замечательный концерт, на котором выступали яркие коллективы, оркестры, казачий хор. Праздник прошел на высшем уровне! Мы поздравили губернатора с Днем края и пожелали удачи его команде. И, конечно же, передали привет от «Русской Медиагруппы», выразив слова поддержки инициатив руководства региона».

