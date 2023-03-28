«Пернатые выходные» в Мелихове

1 апреля с 10.30 в музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово» пройдет мероприятие, посвященное Международному дню птиц – «Пернатые выходные».

Люди всегда с удовольствием наблюдали за своими пернатыми соседями, описывая свои впечатления в дневниках и письмах, научных статьях и профессиональных исследованиях, сочиняя про птиц рассказы, стихи, басни…

Не был чужд этому увлечению и сам Чехов. Антон Павлович всегда с интересом наблюдал за птицами; отмечал прилёт грачей и скворцов, слушал пение соловьёв, крики сов, следил за пролётом журавлей. Отец его, Павел Егорович, буквально датировал в своём дневнике прилёты передовых грачей, песни соловьёв и появление птенцов у скворцов. За годы жизни в Мелихове Чеховы не раз вывешивали в усадьбе скворечники и ставили кормушки для птиц. Антон Павлович даже использовал бинокль для наблюдений за птицами… также поступают и современные бёрдвотчеры!

Откроет мероприятия этого дня орнитологическая прогулка, на которой вы увидите пернатых обитателей усадьбы. А вы знали, что в Мелихове за несколько лет наблюдения были зафиксированы представители более 130 видов птиц? Вооружившись биноклями, под руководством бёрдвотчера, члена Русского географического общества, члена Союза охраны птиц России Михаила Дёрова, вы познакомитесь с птицами музея-заповедника.

А для тех, кто любит наблюдать за птицами и мечтает найти новое хобби пройдет мастер-класс «Как стать бёрдвотчером?». Поделится тонкостями этого увлечения Даниил Давыдов, член Союза охраны птиц России, опытный бёрдвотчер.

Лекцию для любителей птиц прочитает основатель и координатор Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», доктор биологических наук, директор Зоологического музея Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Михаил Владимирович Калякин. Орнитолог, помимо изучения птиц Москвы и Подмосковья несколько лет проработал во Вьетнаме, специалист по морфологии и питанию воробьиных птиц, автор серии определителей птиц.

А также в этот день пройдет тематическая познавательная прогулка «Как Антон Павлович и Павел Егорович Чеховы за птицами наблюдали…», подведение итогов конкурса скворечников и кормушек «И стол, и дом…» и мастер-класс для самых юных любителей птиц «Птичка-невеличка» (6+).

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