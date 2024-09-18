AMURA: Юрий Колокольников спрятался под маской синего Медведя

Онлайн-кинотеатр KION раскрыл личность актера, скрывающегося под маской синего Медведя — им оказался Юрий Колокольников. Ранее герой появлялся на улицах Москвы, на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а фото- и видеоматериалы с ним активно распространялись социальных сетях. Медведь стал героем многочисленных постов и мемов, а также появлялся в новостных Telegram-каналах Москвы.

Сестры-близнецы Аня и Надя (Алена Михайлова) с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя время Аня получает тревожное сообщение и понимает — Надя в беде.

Тогда Аня срывается в Японию, где ей не на кого положиться, кроме бывшего возлюбленного — Никиты Ермака (Юрий Колокольников). Скоро они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Теперь чтобы спасти сестру, им придется найти союзников и бросить вызов самой якудзе.