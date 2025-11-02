«Клип с искусственным интеллектом — в сто раз дешевле обычного»: режиссёр Дмитрий Бурлаков и Виктория Макарская рассказали о съёмках «Белых птиц»

Когда-то ради съёмок клипа артисты возили чемоданы костюмов на Бали, спорили с операторами и гримёрами, выжимали сроки из продюсеров и тратили бюджеты, сопоставимые с малым фильмом. Сегодня же достаточно ноутбука, пары ночей без сна и правильного промта в нейросеть — и вот уже готов музыкальный мир, где всё возможно.

Так родился клип Виктории Макарской «Белые птицы» — полностью созданный искусственным интеллектом. Режиссёр проекта — Дмитрий Бурлаков, лауреат фестиваля документального кино «Россия».

«Если бы снимали по-старинке — это стоило бы миллионы»

— Дмитрий, правда ли, что клип с ИИ обходится в сотни раз дешевле, чем обычный?

— Абсолютно. Производство «по-старинке» — это аренда павильона, гримёры, операторы, свет, поездки, модели, техника. Такой клип стоил бы миллионы. А ИИ-проект — в сто раз дешевле. При этом важна не только техника, но и история. Без неё всё остальное не имеет смысла.

— А по времени — быстрее?

— Вроде бы да, но не всё так просто. В ИИ тоже можно застрять. Я не считал, сколько именно заняло создание «Белых птиц», потому что работал не системно. Но технически, конечно, всё происходит быстрее — без организации съёмок, без десятков людей.

«Вы пишете промт — и вот вы уже на Галапагосах»

— Многие говорят, что с ИИ работать легко: просто вбиваешь запрос и получаешь результат. Это правда?

— Частично. Вам не нужно собирать команду, писать смету, искать локации. Написал промт — и вот ты уже на Галапагосах. Но если бы всё было так просто, мы бы уже смотрели фильмы, сделанные только ИИ. Пока достойных нет. И это нормально: искусство требует вкуса, чувства формы. Машина пока не заменит режиссёра.

— Зато рекламщики активно используют ИИ?

— Да. В рекламе уже пошла серьёзная экономия. Там, где нужно быстро и ярко — ИИ в умелых руках реально помогает.

«ИИ невозможно уволить. Он может „тупить“, но иногда творит чудеса»

— С какими трудностями вы столкнулись при создании клипа?

— Когда я впервые попробовал делать видео с ИИ, был в восторге. Например, смог «сжечь» рояль у моря, не прилагая особых усилий. Но потом понял, что всё непросто. ИИ невозможно уволить — приходится искать к нему подход. Иногда он «тупит», иногда — выдает такие вещи, что воспринимаешь его как соавтора.

— А что оказалось самым сложным в «Белых птицах»?

— Один из эпизодов, где присутствует тема войны, танки, взрывы, система просто отказалась рендерить — решила, что я создаю фейковый новостной сюжет. Пришлось полностью менять подход.

«Реальному человеку в этой истории не место»

— Виктория присутствует в кадре виртуально. Почему так решили?

— Когда я попробовал создать её образ, понял: нейросеть ещё не умеет делать реалистичных людей. Получается пластиково, словно из мультика. Поэтому мы сделали историю без «живого» персонажа — так сюжет воспринимается глубже.

«Антон придумал ангела смерти»

— Виктория, как вы отнеслись к идее снять клип полностью с ИИ?

Виктория Макарская:

— Мы с Антоном (муж певицы — актёр и певец Антон Макарский. — Прим. ред.) давно обсуждали, что хотим сделать что-то необычное. Когда увидели, какие эксперименты проводит Дмитрий, решили: песня «Белые птицы»должна быть именно такой — вне времени и пространства. Идею с образом ангела смерти предложил Антон.

— Вы не боялись, что публика не поймёт?

Виктория:

— Нет. Сейчас у зрителя другое восприятие — он открыт эксперименту. А песня о душе, о вечном. Искусственный интеллект здесь не про технологии, а про метафору.

«ИИ не заберёт работу у профессионалов»

— Кто в кино и шоу-бизнесе может потерять работу из-за ИИ?

— Думаю, никто из настоящих профессионалов. Наоборот, многим проще реализовать свои идеи в одиночку. ИИ — это инструмент, как камера или монтажка. Он помогает, а не заменяет.

«ИИ — уже часть нашей жизни»

— Вы сами видите в этом угрозу или вдохновение?

— И то, и другое. Любая технология несёт риск, но и огромные возможности. Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни — он будет с нами, пока существует интернет. Поэтому надо не бояться, а учиться с ним сотрудничать.

Публикуется по материалам «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца»