«Клип с искусственным интеллектом — в сто раз дешевле обычного»: режиссёр Дмитрий Бурлаков и Виктория Макарская рассказали о съёмках «Белых птиц»

Когда-то ради съёмок клипа артисты возили чемоданы костюмов на Бали, спорили с операторами и гримёрами, выжимали сроки из продюсеров и тратили бюджеты, сопоставимые с малым фильмом. Сегодня же достаточно ноутбука, пары ночей без сна и правильного промта в нейросеть — и вот уже готов музыкальный мир, где всё возможно.
Так родился клип Виктории Макарской «Белые птицы» — полностью созданный искусственным интеллектом. Режиссёр проекта — Дмитрий Бурлаков, лауреат фестиваля документального кино «Россия».
«Если бы снимали по-старинке — это стоило бы миллионы»
— Дмитрий, правда ли, что клип с ИИ обходится в сотни раз дешевле, чем обычный?
— Абсолютно. Производство «по-старинке» — это аренда павильона, гримёры, операторы, свет, поездки, модели, техника. Такой клип стоил бы миллионы. А ИИ-проект — в сто раз дешевле. При этом важна не только техника, но и история. Без неё всё остальное не имеет смысла.
— А по времени — быстрее?
— Вроде бы да, но не всё так просто. В ИИ тоже можно застрять. Я не считал, сколько именно заняло создание «Белых птиц», потому что работал не системно. Но технически, конечно, всё происходит быстрее — без организации съёмок, без десятков людей.
«Вы пишете промт — и вот вы уже на Галапагосах»
— Многие говорят, что с ИИ работать легко: просто вбиваешь запрос и получаешь результат. Это правда?
— Частично. Вам не нужно собирать команду, писать смету, искать локации. Написал промт — и вот ты уже на Галапагосах. Но если бы всё было так просто, мы бы уже смотрели фильмы, сделанные только ИИ. Пока достойных нет. И это нормально: искусство требует вкуса, чувства формы. Машина пока не заменит режиссёра.
— Зато рекламщики активно используют ИИ?
— Да. В рекламе уже пошла серьёзная экономия. Там, где нужно быстро и ярко — ИИ в умелых руках реально помогает.
«ИИ невозможно уволить. Он может „тупить“, но иногда творит чудеса»
— С какими трудностями вы столкнулись при создании клипа?
— Когда я впервые попробовал делать видео с ИИ, был в восторге. Например, смог «сжечь» рояль у моря, не прилагая особых усилий. Но потом понял, что всё непросто. ИИ невозможно уволить — приходится искать к нему подход. Иногда он «тупит», иногда — выдает такие вещи, что воспринимаешь его как соавтора.
— А что оказалось самым сложным в «Белых птицах»?
— Один из эпизодов, где присутствует тема войны, танки, взрывы, система просто отказалась рендерить — решила, что я создаю фейковый новостной сюжет. Пришлось полностью менять подход.
«Реальному человеку в этой истории не место»
— Виктория присутствует в кадре виртуально. Почему так решили?
— Когда я попробовал создать её образ, понял: нейросеть ещё не умеет делать реалистичных людей. Получается пластиково, словно из мультика. Поэтому мы сделали историю без «живого» персонажа — так сюжет воспринимается глубже.
«Антон придумал ангела смерти»
— Виктория, как вы отнеслись к идее снять клип полностью с ИИ?
Виктория Макарская:
— Мы с Антоном (муж певицы — актёр и певец Антон Макарский. — Прим. ред.) давно обсуждали, что хотим сделать что-то необычное. Когда увидели, какие эксперименты проводит Дмитрий, решили: песня «Белые птицы»должна быть именно такой — вне времени и пространства. Идею с образом ангела смерти предложил Антон.
— Вы не боялись, что публика не поймёт?
Виктория:
— Нет. Сейчас у зрителя другое восприятие — он открыт эксперименту. А песня о душе, о вечном. Искусственный интеллект здесь не про технологии, а про метафору.
«ИИ не заберёт работу у профессионалов»
— Кто в кино и шоу-бизнесе может потерять работу из-за ИИ?
— Думаю, никто из настоящих профессионалов. Наоборот, многим проще реализовать свои идеи в одиночку. ИИ — это инструмент, как камера или монтажка. Он помогает, а не заменяет.
«ИИ — уже часть нашей жизни»
— Вы сами видите в этом угрозу или вдохновение?
— И то, и другое. Любая технология несёт риск, но и огромные возможности. Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни — он будет с нами, пока существует интернет. Поэтому надо не бояться, а учиться с ним сотрудничать.
Публикуется по материалам «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца»