Выставка, посвященная 130-летию со дня рождения контр-адмирала Рогачева открылась в Калуге

В «Музее Г.К. Жукова», являющемся калужским подразделением Музея Победы, открылась выставка под названием «Командовал флотилией земляк». Этот проект приурочен к юбилейной дате рождения Дмитрия Рогачева, контр-адмирала, возглавлявшего Волжскую военную флотилию в период Сталинградской битвы.

В Музее Победы подчеркнули, что выставка стала знаком уважения к выдающемуся уроженцу Калужской области, внесшему значительный вклад в историю советского военно-морского флота, земляку маршала Жукова. В 1940 году Рогачев был назначен командующим Пинской военной флотилией, участвовавшей в боях в начале Великой Отечественной войны на реках Березина, Припять и Днепр. С февраля 1942 года он возглавил Волжскую военную флотилию, сыгравшую ключевую роль в обороне Сталинграда. С июля 1943 года Рогачев командовал отрядом кораблей ВМФ, а в период с 1944 по 1946 год занимал должность командира Киевской военно-морской базы Днепровской флотилии.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты из фондов Музея Г.К. Жукова, включая подлинную фуражку контр-адмирала, копии орденов и медалей, репродукции художественных работ, отображающих сражения флотов в годы Великой Отечественной войны, книгу о Волжской флотилии под руководством Рогачева, а также сувениры морской тематики, переданные в дар филиалу Музея Победы в разное время. Дополняют выставочную экспозицию фотоснимки и газетные публикации военных лет.