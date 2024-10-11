В Москве открылась выставка современного искусства «Чёрное/Белое»

Владимир Коротун. Балкон, отношения

В галерее «KOLOKOL’NIKOV,17» открылась выставка «Чёрное/Белое», где собраны произведения современных авторов, созданные в монохромной гамме. В проекте принимают участие профессиональные художники нескольких союзов художников: Творческий союз Художников России, Московский Союз Художников и Творческий Союз Художников Декоративно Прикладного Искусства.

Экспозиция объединяет работы разных жанров и стилей, выполненные в технике графики, живописи и фотографии. Зритель сможет увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, абстракции, коллажи, инсталляции и другие произведения, выполненные в черно-белой гамме.

Выставочный проект «Чёрное/Белое» демонстрирует разнообразие выразительных возможностей, которые предоставляет использование ограниченного цветового диапазона.

Как отмечает куратор Людмила Чарская, руководитель живописно/графического отделения ТСХДПИ, художник и коллекционер: «Черно-белые изображения могут быть как реалистичными, так и абстрактными, символическими, метафорическими. Они могут передавать настроение, атмосферу, идею или просто быть декоративными».