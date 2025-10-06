Оплата публикаций

Александр Дьяченко возвращается в лес: новый сезон детектива «Закон тайги»

закон тайги - детектив, криминал
Александр Дьяченко, кадр из сериала «Закон тайги». Фото © пресс-служба Пятого канала

Начался показ новых премьерных серий детектива «Закон тайги» с Александром Дьяченко. Загадочные преступления, новые расследования и задержания опасных преступников, поиск справедливости и таинственного «Хозяина», проверка дружбы на прочность и потеря близких ждут главного героя в приграничной глубинке.

Главный герой – полковник военной контрразведки Николай Устюжанин. Его отстраняют от работы из-за проваленной операции. На время служебного расследования Николай принимает предложение своего друга Сергея Лобанова возглавить лесное хозяйство в глухом приграничье. На новой должности Устюжанину скучать не пришлось: браконьеры, контрабандисты, коррупционеры, черные копатели, нелегальные предприниматели – лишь малая часть проблем, с которыми полковник столкнулся в Веселухе.

Во втором сезоне Устюжанин возвращается на службу в контрразведку. Руководство предлагает ему оставить работу «в поле» и занять генеральскую должность в Главном управлении. Лобанов, в свою очередь, просит Николая остаться в поселке, где катастрофически не хватает опытных профессионалов и надежных людей. Николая ждет сложный выбор: сохранить собственное благополучие или откликнуться на призыв старого друга.

Александр Дьяченко, исполнитель главной роли в сериале «Закон тайги»:

– Прожит ещё один прекрасный и важный этап моей киножизни. Леса и болота Ленинградской области уже стали родными. Они – главные герои нашей истории. За время съемок второго сезона я вдоволь набегался по оврагам, кочкам, сугробам, наплавался в болоте и, конечно же, получил огромное удовольствие от работы в своей новой семье – команде замечательных петербургских артистов. Надеюсь, воскресные показы сериала на Пятом канале порадуют наших дорогих зрителей.

Трагическая гибель близкого человека заставит Николая сделать выбор в пользу тайги. К тому же на самого полковника кто-то объявил охоту. Ему предстоит выяснить, кто такой «Хозяин», о котором все слышали, но никто не видел. Много раз спасать жизнь местного полицейского Анатолия, приезжей московской журналистки и её детей, выручать из беды друга и по совместительству главу района Лобанова, освобождать похищенных бизнесменов и восстанавливать справедливость в маленьком поселке.

