В Москве подвели итоги Национальной премии «Жить вместе»

В Москве прошла церемония награждения победителей премии «Жить вместе». Премия вручалась в четвертый раз, на соискание наград было подано 700 заявок из 430 населенных пунктов со всей России. Организатором премии выступил благотворительный фонд «Жить вместе».

В номинации «Русская традиция» в 2023 году победу одержали:

3 место – «По сусекам», г. Москва;

2 место – «Иная Россия», г. Санкт-Петербург;

1 место – Ехалова артель, г. Вологда.

Победители номинации «Память»:

3 место – «Обучение на основе интервью. Принудительный труд 1939-1945», г. Воронеж;

2 место – Краеведческий семейный клуб «ИсСЛЕДователь», г. Ижевск, Удмуртская республика;

1 место – Фестиваль семейной истории «Восстановление родства», г. Хвалынск, Саратовская область;

Спецпризом в номинации «Память» был удостоен проект «На вяку, как на таку» из с. Новосильское Липецкой области.

В номинации «Милосердие» победителями стали:

3 место – Социальная деревня «Чистые ключи», д. Пересветово, Смоленская область;

2 место – «Кудрявый ежик», г. Коломна, Московская область;

1 место – «Краски этого мира», Москва;

Спецпризы в номинации «Милосердие» получили два проекта: «Художественные мастерские “Окоем”» из Москвы и «Смоленский дом для мамы».

В номинации «Церковь» победу одержали:

3 место – «Дорога к храму», г. Таганрог, Ростовская область;

2 место – «Под куполом небес», г. Ижевск, Удмуртская республика;

1 – община храма вмч. Георгия «За лавками», г. Калуга;

Специальным призом были награждены авторы проекта «Мозаичная икона из осколков фресок затопленного храма-маяка» из Крохино Вологодской области.

Победители в номинации «Культура»:

3 место – «Двери с помоек», г. Санкт-Петербург;

2 место – «По следам забытых усадеб», г. Пенза;

1 место – «Музей-аптека Братьев Юргенсонъ», г. Тверь;

Специальными призами были отмечены проекты: «Говорящий мир» из г. Луховицы Московской области и «Двери с помоек» из Санкт-Петербурга.

Подводя итоги премии в 2023 году, президент фонда «Жить вместе» Алексей Наумов отметил, что внимание заслуживают не столько высокие количественные показатели, сколько качественные изменения проектов, он подчеркнул, что для многих помощь другим становится нормой.

«Для людей становится естественным заниматься не только своим, а помогать еще и другим. Когда мы читали описания проектов, видно, что произошел антропологический поворот. Люди стали больше задумываться о глубине того, что каждый человек делает. И это не пустые вещи. За этим стоит любовь к человеку», – отметил Алексей Наумов.

Презентовать свои проекты победители премии «Жить вместе» в 2023 году продолжат в сентябре. На радио «Культура» будет выходить программа «Жить вместе», героями которой станут номинанты премии – те самые люди, которые меняют жизнь вокруг себя, делают ее лучше и умеют жить вместе.

Организаторы премии «Жить вместе» продолжают поиски единомышленников – созидающих людей, делающих большие и важные дела на больших и малых территориях. Эти люди уже получают поддержку и продолжат получать ее – в частности, на церемонии награждения был анонсирован проект РУКУ, в рамках которого будет реализована школа взаимопомощи для социально значимых проектов. Весной 2024 года участники премии и приглашенные эксперты в области культуры и коммуникации проведут несколько дней вместе в Ярославской области, смогут пообщаться, обменяться опытом и узнать больше о фандрайзинге, PR и коммуникациях, работе с волонтерами, социальном проектировании, формировании сообществ, взаимодействии с городскими властями. О старте этого проекта, как отметили организаторы, будет объявлено в сообществе премии «Жить вместе» https://vk.com/premiavmeste

Организаторы выражают благодарность и признательность партнерам премии «Жить вместе» в 2023 году: Русской чайной «Нитка», медиапроекту «Стол», сервису по изготовлению и печати «Юнайт», производителю и поставщику комплексных решений на рынке упаковки «Оптиком», краудфандинговой платформе Planeta.ru, Фонду поддержки социальных проектов, компании «Астравет» и сервису по доставке воды Getwola.

Фото - Соня ЛЕСНАЯ

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