Альбина Мухаметзянова: «Аудитория соскучилась по большому, доброму семейному кино»

Генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала о создании первого полнометражного анимационного фильма «Доктор Динозавров», выборе сюжета для проектов и роли технологий в производстве.

– Альбина, поздравляем вас и вашу команду с премьерой мультфильма «Доктор Динозавров» и рекордными позициями в первую неделю уикенда! Почему, на ваш взгляд, «Доктор Динозавров» так откликнулся зрителям?

– Большое спасибо! Для нас эти результаты — не просто цифры, а огромная радость и подтверждение того, что мы с командой двигаемся в правильном направлении. Вместе с сильными партнерами. Это и «Централ Партнершип», и ГПМ РТВ. Во многом их поддержка позволила проекту громко заявить о себе. Отдельно хочу сказать спасибо Вадиму Верещагину, Тине Канделаки, Борису Ханчаляну, Всеволоду Жарову, Сергею Косинскому, нашим генеральным продюсерам и всей большой команде за общую веру в проект. И, конечно, мне кажется, секрет успеха в простых, но очень важных вещах. Это история, которая трогает за душу. Ведь в центре сюжета у нас не просто приключения с динозаврами, а очень человечные, понятные каждому отношения между детьми и родителями, тема взаимопонимания в семье, смелости и ответственности. Зрители почувствовали эту искренность. Мы постарались создать по-настоящему киношное, зрелищное приключение, которое захватывает с первых минут. Аудитория соскучилась по большому, доброму семейному кино, которое можно смотреть вместе, всеми поколениями.

– На производство мультфильма у вашей компании «ЯРКО» ушло более двух лет. От чего за это время при работе над мультфильмом пришлось отказаться и, наоборот, что нового удалось внести?

– Два с половиной года работы над таким проектом — это постоянный процесс творческого поиска и эволюции (улыбается). Проект на разных стадиях производства всегда претерпевает изменения. У нашего главного героя Фила вначале были сестры, а в итоге родился персонаж Рина. А с ней уже у героя любовная линия. Безусловно, от каких-то идей и сцен пришлось отказаться. Чаще всего это было связано с фокусом на главной истории: мы убирали всё, что могло увести внимание от эмоциональной арки главных героев, чтобы повествование оставалось динамичным и цельным.

Из принципиально нового нам удалось внести — глубокую интеграцию 2D и 3D-анимации. Мы не просто использовали эти техники по отдельности, а буквально сплавили их в единый визуальный язык. Это был большой и рискованный эксперимент, но результат, как мы видим по отзывам, зрители оценили.

– В последнее время модно снимать мультики про будущее и технологии, а вы решили устроить для зрителей приключение в мезозое. Что вас вдохновило на это?

– Вы знаете, мы как раз хотели создать вневременную историю! Динозавры — это абсолютная классика, вечная тема, которая будоражит воображение и детей, и взрослых уже много десятилетий. Это та самая магия, которая не стареет. Нас вдохновляли не столько тренды, сколько желание сделать большое приключение в духе тех фильмов, которые мы сами любили в детстве — с размахом, тайной и открытиями. Мы подумали: а что может быть круче, чем отправить современных детей в самое невероятное путешествие всех времён — на сотни миллионов лет назад? Это мощнейший источник для юмора, зрелищных сцен и, конечно, для разговора о самом важном: о семье и о том, как важно ценить время, проведённое вместе.

– За последнее время в анимационной индустрии произошло много изменений, в том числе внедрение технологий. Что нового появилось в вашей компании?

– Технологии — это наш основной инструмент, и мы постоянно находимся в процессе обучения и внедрения нового. Мы внедряем новые решения для рендеринга, что позволяет создавать более сложную и качественную картинку в сжатые сроки. Но главный фокус — это, конечно, люди. Мы инвестируем в обучение нашей команды. Технологии — это всего лишь кисти и краски. Главное — это художник, который ими владеет. Поэтому наш ключевой приоритет — это рост и развитие талантов внутри компании.

– В следующем году анимационной компании «ЯРКО» исполняется 5 лет. Что за это время вы считаете главным достижением «ЯРКО»?

– Если говорить о самом главном достижении, то я, не задумываясь, скажу — создание сплочённой, сильной и увлечённой команды единомышленников. Мы собрали под крышей «ЯРКО» невероятно талантливых людей, которые горят анимацией и верят в нашу общую миссию — создавать качественный и добрый контент для семейной аудитории. Всё остальное — успех «Доктора Динозаврова», создание своего портфеля сериальных проектов, признание зрителей — это уже следствие работы.

– Какие планы у вашей анимационной компании в следующие несколько лет? Будет ли вторая часть «Доктора Динозаврова»? Каких новых проектов ожидать зрителям?

– Мы активно планируем и дальше развивать наши сериальные проекты и, конечно, будем делать акцент на новые полнометражные проекты. Обещаю, скучно не будет! Мы будем и радовать продолжением полюбившихся историй, и удивлять абсолютными новинками.

– В период клипового мышления как удержать внимание маленьких и взрослых зрителей за экраном дольше 5 минут?

– Это вызов для всех создателей контента сегодня. Наш ответ — сила традиционного рассказа интересных историй. Короткие видео бьют по клиповому восприятию, но они не могут дать того глубокого эмоционального переживания, которое даёт полноценная история. Наш инструмент — это сопереживание персонажам. Если зритель (и маленький, и большой) начинает беспокоиться за героев, смеётся вместе с ними, переживает — он уже наш. Он будет следить за развитием сюжета, чтобы узнать, что же будет дальше. Всё гениальное просто: нужны яркие, харизматичные персонажи, в которых веришь, и интересный сюжет, который не даёт заскучать. В этом и есть магия кино, которую не заменят никакие короткие ролики.

Фото предоставлены пресс-службой анимационной компании «ЯРКО»