1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет!

«Клёвый УLove»: найти любовь можно и на рыбалке

Фото © Алексей Молчановский

В кинотеатре «Синема Парк» Мосфильм прошла светская премьера романтической комедии «Клёвый УLove». Первым столичным зрителям картину представила творческая группа проекта: актеры Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Владимир Стержаков, Андрей Пынзару, режиссер и продюсер Максим Максимов, продюсеры Георгий Малков, Андрей Липов, сценаристы Александр Бережной и Дмитрий Борисов

На премьере зрители отметили, что фильм стал «идеальной комедией для осени» — легкой, уютной и по-настоящему согревающей.

Ирина Безряднова, исполнительница главной роли:

«У нас получилось очень теплое и смешное кино. Мы много веселились и хулиганили. Надеюсь, вы влюбитесь в наших героинь и они станут для вас родными так же, как и для нас!»

Ингрид Олеринская, исполнительница главной роли:

«Мы сделали это кино по любви и про любовь! Пусть в вашей жизни все будет так же сказочно и мило, как было у нас»

Георгий Малков, генеральный продюсер:

«Яркое, смешное и романтичное кино в необычном сеттинге — на чемпионате по рыбалке — что еще нужно для классного времяпрепровождения в кинотеатрах!»

