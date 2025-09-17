«Клёвый УLove»: найти любовь можно и на рыбалке

В кинотеатре «Синема Парк» Мосфильм прошла светская премьера романтической комедии «Клёвый УLove». Первым столичным зрителям картину представила творческая группа проекта: актеры Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Владимир Стержаков, Андрей Пынзару, режиссер и продюсер Максим Максимов, продюсеры Георгий Малков, Андрей Липов, сценаристы Александр Бережной и Дмитрий Борисов

На премьере зрители отметили, что фильм стал «идеальной комедией для осени» — легкой, уютной и по-настоящему согревающей.

Ирина Безряднова, исполнительница главной роли:

«У нас получилось очень теплое и смешное кино. Мы много веселились и хулиганили. Надеюсь, вы влюбитесь в наших героинь и они станут для вас родными так же, как и для нас!»

Ингрид Олеринская, исполнительница главной роли:

«Мы сделали это кино по любви и про любовь! Пусть в вашей жизни все будет так же сказочно и мило, как было у нас»

Георгий Малков, генеральный продюсер:

«Яркое, смешное и романтичное кино в необычном сеттинге — на чемпионате по рыбалке — что еще нужно для классного времяпрепровождения в кинотеатрах!»