«МУЗЫКАТАНЦА»: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выпустили новый сингл и клип

editor
By editor
59
сергей шнуров лидер группировки ленинград - музыка танца

Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым выпускает долгожданный сингл и клип «МУЗЫКАТАНЦА» — дерзкий, ироничный и в то же время философский гимн танцу как способу жить.

В новой работе Шнуров поднимает тему зрелости, времени и того, что приходит к человеку после 50. Музыкант признаётся:

«Жизнь начинается после 50. Я вам авторитетно заявляю. До 50 — это конвульсивные поиски не пойми чего, не пойми где. После, ты уже ближе к вечности, и многое такое «важное» тебе становится в лучшем случае индифферентно. И уже можно кружить в танце не для успеха и рилсов, а просто для того, чтобы быть в унисоне с жизнью».

Эта мысль стала ключом к новому клипу. На первый план вышли танцоры пенсионеры — люди, для которых движение стало не только спортом, но и философией. Их энергия ломает стереотипы о возрасте, а искренние эмоции заражают зрителя больше, чем любой хайп. Особое место в видео занимает Дмитрий Берегуля, бывший солист танцевального коллектива Тани Булановой. Его участие символически соединяет сценическое прошлое с настоящим, а опыт профессионала становится мостом между поколениями.

«МУЗЫКАТАНЦА» — это история о свободе от условностей, о радости движения и о том, что танцевать можно всегда: в 20, в 50 и в 80. Здесь нет места позе и погоне за трендами — только музыка, ритм и жизнь.

