Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театраМузыкальный артефакт эпохи романтизма на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского

Музыкальный артефакт эпохи романтизма на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского

T1
By T1
85
опера априори

Исполнение оратории Роберта Шумана «Рай и Пери» – событие в наших краях более чем редкое. Поэтому я позволю себе написать этот материал ближе к жанру эссе, нежели к рецензии. Для начала представлю краткое информационное вступление. Строго говоря, их будет два.

I

Первое расскажет о том, что исполнение шумановской оратории состоялось в рамках ХI международного фестиваля вокальной музыки Опера априори, а сам фестиваль организован агентством Apriori Arts в лице создателя, продюсера и художественного руководителя Елены Харакидзян. Каждый её проект, помимо того, что в нём принимают участие не просто лучшие артисты, а артисты знаковые, является проектом тематическим. Тематическим в том смысле, что каждый из концертов или серий концертов является своего рода иллюстрацией к поставленной художественной и просветительской сверхзадаче. Так, например, один из самых ярких в этом смысле вечеров, состоявшийся в феврале прошлого года, был посвящён музыкальному миру Австро-Венгрии и стал каскадом музыкальных открытий, благодаря без преувеличения энциклопедическому подходу к этому вопросу создателя фестиваля и исполнителей произведений австро-венгерской культурной Вселенной Полины Пастирчак и Якова Кацнельсона – от Листа и Целлера до Бартока и Цемлинского. Почти ровно год назад, в ноябре 2024 года впервые в России была исполнена программа, состоявшая из оперы Густава Холста «Савитри» и его «Гимнов Ригведы», ставшая значительным культурным событием, хотя и сильно недооценённым московской публикой. И это факт печальный в первую очередь для московской публики. Я привёл лишь два примера из целой россыпи таких концертов.

Фестиваль 2025 года посвящён отражению Востока в европейской музыке, рефлексии ориентальности в европейском композиторском мышлении, а, стало быть, и в общественном европейском сознании последних трёх веков. Тут, разумеется, и библейские мотивы, и далёкая Индия, и ещё более далёкий Китай, и знойная Персия… При этом видение этой темы различается и от века к веку, и, разумеется, зависит от географической точки зрения – европейские композиторы смотрят на эту тему заметно иначе, чем русские. Это вполне естественно – разные исторические бэкграунды и разные приоритеты.

И, завершая первый информационный блок, хотелось бы отметить, что все концерты и фестивали «Оперы Априори» имеют серьёзнейшее сопровождение в виде буклетов, в которых подробно и академически точно рассказано о произведениях, исторических контекстах и композиторах, то есть обо всём, что имеет отношение к делу. Я уж не говорю об иллюстрациях, среди которых произведения живописи, литографии, эскизы театральных костюмов, фотографии спектаклей начала XX века, а качество полиграфии вызывает восхищение и глубокое уважение. И, разумеется, на страницах буклета зрителя знакомят с исполнителями.

II

Теперь второе – что касается собственно оратории Роберта Шумана. Это его самое масштабное (если не считать канувшей в Лету оперы «Геновева») произведение было написано на основе одной из поэм стихотворной повести ирландского поэта-романтика Томаса Мура «Лалла-Рук». Это действительно предельно романтическая история об изгнанной из рая крылатой деве, дочери падшего ангела и земной женщины, которая может вернуться в рай, лишь принеся высшим силам дары, которые они сочтут достойными. И она сначала приносит из Индии последнюю каплю крови храброго воина, сражавшегося до конца – этот дар был отвергнут. Затем она отправляется в Египет, откуда приносит последний вздох девушки, которая не может жить без своего умершего возлюбленного. Вновь она получает отказ. Наконец, она отправляется в Левант, в Баальбек (в наши дни это Ливан) и приносит оттуда слезу раскаявшегося преступника. Разумеется, на третий раз, как это обычно и бывает, она принята в рай, как и мечтала.

Либретто оратории написал сам Шуман в соавторстве со своим другом Эмилем Флехсигом. Оратория состоит из трёх частей, что вполне естественно следует из формы либретто. Это монументальное произведение для солистов, хора и симфонического оркестра, продолжительность его более полутора часов и самое интересное в нём то, что оно несёт в себе главные особенности эпохи, в которую оно было создано.

Дальше я буду выражать свои субъективные представления о предмете и не предлагаю со мной соглашаться. Оратория написана в середине 1843 года, премьера её состоялась уже в декабре и, надо заметить, прошла с большим успехом.

III

Тут важно иметь в виду и контекст эпохи, и личностные особенности самого Шумана. Первая половина XIX века – это подъём немецкого национального самосознания в искусстве, который наложился на такой же подъём идей романтизма. В начале двадцатых годов XIX века произошло, пожалуй, первое включение компенсаторных и рефлексивных механизмов в немецком искусстве, когда появилась первая национальная немецкая опера (по крайней мере это было так воспринято обществом) «Вольный стрелок» Вебера. Это произошло примерно за два десятка лет до описываемых событий. И с тех пор этот подспудный и тщательно скрываемый комплекс неполноценности, наиболее заметно выплеснувшийся в пафос и масштабы опер Вагнера, так или иначе проявлялся в немецкой музыке XIX века.

опера априори

Собственно, творчество Шумана развивалось в этом русле, и то, что сам Шуман обозначил ораторию как «новый жанр», для которого пришлось применить и новое слово – для Шумана «Рай и Пери» «поэма», Dichtung, естественно для этого дискурса. Строго говоря, он прав – для оратории это недостаточно величественная тема, для оперы это недостаточно динамичная и драматургически выверенная конструкция.

В результате появилось музыкальное произведение чрезвычайно интересное в наше время как яркий памятник эпохи романтизма, но достаточно сомнительное как произведение искусства.

«Косяков» в нём огромное количество – «междужанровость» это само собой. Упустить возможность использовать этнические особенности музыкального языка в эпоху, когда всё ориентальное становится не просто интересным, оно становится модным, не воспользоваться возможностями сюжета типа «Вокруг света за 80 дней» – это надо уметь. При том, что он сам называл это произведение «базирующимся на ориентальной основе». Никто его за язык не тянул. Далекая неизвестная Индия, Египет, ставший таким близким и «актуальным» после наполеоновских войн, библейские края Леванта… Всё это упустить? Когда у Моцарта уже шестьдесят лет назад было написано Rondo alla turca, а «Галантная Индия» Рамо, по крайней мере, с попытками обозначить Восток была поставлена и вовсе за сто лет до создания «Рая и Пери»!

опера априори

Нет, спору нет, работа проведена. Об этом говорят и многочисленные фугато, которые как бы говорят нам, что произведение made in Germany (точно такие же приёмы потом мы видим у Танеева и даже Чайковского, но там иной контекст и иная мотивация). Но партитура выглядит достаточно устрашающе. Это и унисоны арфы с альтами почти в начале произведения, после чего выясняется, что арфа на сегодня больше не понадобится и совершенно свободна; это чрезвычайно плотная фактура аккомпанемента, местами перекрывающая солистов (и тут нет вины исполнителей), а своими некоторыми особенностями выдаёт тот факт, что вероятнее всего поначалу сочинялась на фортепиано (а между прочим, такой пианист, как Шуман мог бы придумать аккомпанирующую фактуру поизысканнее); это феерические банальности и в самой оркестровке, и в мыслях, которые она пытается отобразить. То есть, мы наблюдаем всё то, что всегда видим в произведениях, которые конструируются «под идею».

И тем не менее, исполнение оратории Шумана в зале Чайковского – событие, чрезвычайно важное для музыкальной культуры Москвы, это было масштабное, вероятно даже, самое масштабное событие этого фестиваля, и не выразить своё восхищение и огромную благодарность организатору и вдохновителю этого события Елене Харакидзян совершенно невозможно.

На сцене концертного зала им. Чайковского она собрала прекрасных музыкантов. Джереми Уолкер, стоявший за дирижёрским пультом, с помощью струнного оркестра Musica viva, дополненного ансамблем духовых из студенческого оркестра МГК, собрал это огромное произведение в единую, пусть и несколько громоздкую конструкцию. Он один из тех очень немногих дирижёров, для которых творческая и техническая задача превалирует над задачей социального доминирования в оркестре, поэтому музыкантам с ним всегда очень приятно работать, а это, в свою очередь, приводит к более существенным результатам, чем в иных случаях.

«Хор индийцев, завоевателей, гениев Нила, ангелов, гурий» – это всё совершенно блистательный Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова, который далеко не в первый раз сотрудничает с Apriori Arts, и всегда вместе с его солистами становится украшением любого концерта.

Не хотелось бы перечислять отдельно все заслуги солистов, участвовавших в этом исполнении – у каждого из них свой шлейф творческих побед, у каждого своя интереснейшая биография за плечами и, уверен, впереди, у каждого из них интереснейшие встречи с выдающимися мастерами мирового масштаба. Но в этот вечер на сцене зала Чайковского были совершенно потрясающие певцы и музыканты – уже многократно участвовавшая в проектах Apriori Arts Альбина Латипова, Карина Демурова, Гиляна Дорджиева, Шота Чибиров и Магеррам Гусейнов. Роль чтеца, на долю которого достались достаточно непростые и архаичные тексты В. А. Жуковского, который перевёл поэму Томаса Мура, исполнил Прохор Шаляпин.

опера априори

И ещё раз хочется выразить благодарность Елене Харакидзян за её подвижничество. «Рай и Пери» Р. Шумана – это существенный слепок эпохи и без него на этом месте зияла бы пустота. «Рай и Пери» – это очень важный и необходимый культурный артефакт, который является ещё одним камушком в сложнейшей и прекрасной мозаике музыкальной культуры Европы XIX века.

Владимир ЗИСМАН (публикуется с разрешения автора текста),
Фото: Ира ПОЛЯРНАЯ / Опера Априори

Предыдущая статья
В Москве представили масштабный выставочный проект «Все напоказ?»
Следующая статья
Иран: в Тегеране начала работу Ассоциация писателей БРИКС

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru