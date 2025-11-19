Выставка «Я всемогущ — я авиатор» открылась на ВДНХ

В Центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ начала свою работу экспозиция, посвященная истории советской авиации и образам героев-летчиков, которые служат примером для подрастающих поколений. Посетители могут увидеть уникальные материалы из фондов государственных федеральных архивов, Центрального архива Министерства обороны РФ, федеральных и региональных музеев.

Отличительной особенностью новой выставки стало то, что на ней продемонстрированы ранее неизвестные широкой общественности документы, отражающие процесс принятия и исполнения ключевых решений, определивших направление развития отечественной авиации и самолетостроения.

Идея выставочного проекта — показать в максимально широкой и доступной для аудитории форме историю становления и развития авиационной отрасли в Советской России через призму уникальных человеческих судеб конструкторов, пилотов и созданных ими летательных аппаратов.

Экспозиция состоит из трех основных разделов, последовательно освещающих историю отрасли.

Раздел «Становление советской авиации в 1920–1941 годы» представляет материалы, посвященные становлению советской авиации в 1920–1930-е — годы, когда отрасль развивалась фактически с нуля после разрушительной Гражданской войны. Благодаря документам и уникальным архивным фотографиям создан параллельный рассказ о становлении военной и гражданской авиации. В этом разделе показана история первых авиационных конструкторских бюро и Летно-исследовательского института, массового строительства авиазаводов в годы первых пятилеток. Освещена история беспосадочных перелетов из СССР в США, развития полярной авиации.

Второй раздел «Крылья Победы» посвящен авиации периода Великой Отечественной войны: эвакуации заводов в глубокий тыл, внедрении в самолетостроение новых высоких технологий. Большое внимание уделено подвигам летчиков. Также здесь будет показана роль авиации в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, воздушном сражении на Кубани и, конечно, в Берлинской операции.

В заключительном разделе «От поршневой авиации к реактивной» показано, как проходил стремительный переход от поршневой к реактивной авиации, как шел процесс создания системы реактивной гражданской авиации в Советском Союзе.

Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством. Координатором выставки выступил Российский государственный архив новейшей истории. Основу экспозиции составили ранее неизвестные или малоизученные архивные документы и фотографии из фондов государственных федеральных архивов: Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива научно-технической документации и Центрального архива Министерства обороны РФ.