Культурные Среды в MODUS вместе с Московским конным клубом «Вольт»

Ах, русская зима, крепкая, как наш характер, с извечной морозной радостью солнечного утра… так и вспоминается: «Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня…»

1 февраля в ресторане MODUS стартовал новый сезон проекта Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды». Патронессой этого совершенно особенного вечера стала Руководитель конного клуба «Вольт», генеральный секретарь Федерации Конного Спорта России, член комитета по выездке ФКСР, генеральный менеджер сборной России по выездке Елена Терехова. Гости узнали много интересных фактов из жизни лошадей, из истории любви и дружбы человечества и этих прекрасных созданий.

Теплая и стильная музыкальная программа вечера в исполнении уникального коллектива – Этно-фьюжн проекта «Груня» включала и известные народные песни в необыкновенных аранжировках и уникальные – собранные в фольклорных экспедициях в отдаленных уголках России авторами проекта, Виталием и Еленой Кись. Елена Кись, обладательница глубокого, проникновенного голоса, давно прославилась новаторским подходом в разных жанрах и стилях современной этнической музыки; Виталий Кись – гитарист-виртуоз, выпускник легендарной академии им. Гнесиных, солист Московской Государственной Филармонии, музыкант, композитор, аранжировщик, лауреат международных гитарных конкурсов; их общий проект «Груня» – участник многих фольклорных и джазовых фестивалей, правительственных саммитов, культурной программы Олимпиады в Сочи.

Традиционная для «Культурных Сред» интеллектуальная викторина была посвящена лошадям: В каких постановках Большого Театра они выходят на сцену? Где сегодня расположен город, основанный Александром Македонским в честь его коня Буцефала? На каком сказочном коне Иванушка допрыгнул до царевны в тереме, чтобы сорвать с ее алых губ заветный поцелуй?

Викторину провела Патронесса вечера Елена Терехова, а призами стали сертификаты на уроки верховой езды в Московском Конном Клубе «Вольт», который находится в Москве и построен в соответствии с мировыми стандартами. В клубе «Вольт» занятия проводят профессиональные тренеры, кандидаты в мастера и мастера спорта – лучшие из лучших. На вечере присутствовали тренеры и менеджеры клуба «Вольт», Алла Субботина (спортивный директор клуба) и Ольга Коломоец вручили сертификаты на уроки в «Вольт» призерам викторины.

По уже сложившейся традиции сладким подарком интеллектуалам стал эксклюзивный шоколад ручной работы от La Princesse Choсo Аллы Комиссаровой. Для этого особенного вечера известная шоколатье приготовила фигурки лошадей. Одна из таких фигурок была подарена Елене Тереховой.

Фото – Станислав КВАСКОВ

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