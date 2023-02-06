Российский национальный оркестр представляет свой именной абонемент из трех вечеров в Концертном зале имени Чайковского. Концерты цикла пройдут под управлением нового художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Рудина с участием выдающихся солистов. Публика услышит интерпретации знаменитых шедевров русской и западноевропейской музыки классического и романтического периодов.

Откроет абонемент 13 февраля программа из произведений композиторов, принадлежавших к австрийской музыкальной традиции XVIII-XIX столетий. В первом отделении прозвучит двойной концерт Иоганнеса Брамса для скрипки и виолончели, в котором Александр Рудин, получивший известность в первую очередь как виолончелист, выступит и как дирижер, и как солист. Скрипичную партию в концерте исполнит обладатель бронзовой медали XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Павел Милюков.

Центральным сочинением вечера станет Месса для солистов, хора и оркестра до мажор Людвига ван Бетховена. Композитор написал ее в 1807 году по заказу князя Эстерхази, который ежегодно заказывал аналогичное произведение к именинам своей жены. Поскольку до него шесть таких месс написал Йозеф Гайдн, то Бетховен, предвидя неизбежные сравнения, испытывал некоторое беспокойство. И не зря: произведение не понравилось заказчику, который счел его «невыносимо нелепым». Однако сам композитор не терял надежды на то, что его творение будет со временем оценено по достоинству и в итоге оказался прав – сегодня Месса до мажор занимает достойное место в репертуаре прославленных коллективов, хотя и уступает в популярности знаменитой Торжественной мессе.

Эту же программу музыканты представят накануне, 12 февраля, в Концертном зале имени Сергея Рахманинова в «Филармонии-2».

Фото – Ирина ШЫМЧАК

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