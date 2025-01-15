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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Бахрушинский музей открывает в Люксембурге выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин»

editor
By editor
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театры
Изображение предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

В Российском центре науки и культуры в Люксембурге Бахрушинский театральный музей представляет выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин». Проект, посвященный одному из самых известных в мировой культуре российских театральных художников Александру Головину (1863–1930), создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда «Русский мир».

БТМ продолжает знакомить европейских зрителей с творческим наследием знаменитого живописца и сценографа. После успешного экспонирования в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, где выставку посетили более 5 000 человек, проект представит жителям и гостям Люксембурга эскизы декораций и костюмов художника к операм и балетам.

Посетители увидят работы мастера к операм «Псковитянка» (Большой театр, 1901), «Руслан и Людмила» (Мариинский театр, 1902), «Кармен» (Мариинский театр, 1908), «Золото Рейна» (Мариинский театр, 1905), балетам «Лебединое озеро» и «Волшебное зеркало» (Мариинский театр, 1903) и другим произведениям, включая эскизы, созданные для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 130 театральных эскизов и программ, фотопортретов Александра Головина, Всеволода Мейерхольда, Константина Коровина, а также фотографий спектаклей.

Алексей Бахрушин был большим почитателем страстного, очень индивидуального театрального импрессионизма Головина. Основатель Бахрушинского музея покупал авторские эскизы художника целыми сериями к самым знаковым спектаклям. Наиболее известные работы Головина-театрального художника относятся к периоду его сотрудничества с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Из фондов БТМ на выставке представлены эскизы костюмов, декораций, занавесов к спектаклю «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова, для которого художник создал более 4 000 эскизов.

Для Головина было важно, чтобы все художественное оформление – декорации, костюмы, бутафория, грим – разрабатывалось одним автором. Досконально изучив исторический материал, он ничего не заимствовал, создавал все сам – вплоть до орнаментов и архитектурных деталей.

Премьера «Маскарада» состоялась 25 февраля 1917 года – в день начала Февральской революции – и стала последним спектаклем Императорского Александринского театра и финалом эпохи Серебряного века.

Сегодня в собрании Бахрушинского музея насчитывается свыше 1 300 произведений Александра Головина, включая предметы из его личного архива. Это обширная коллекция театральных эскизов художника, станковые произведения мастера, наброски и зарисовки, а также фотографии оформленных им спектаклей. Такое собрание даёт наиболее объемное представление о творческом наследии Головина и его значении для русского и мирового театрально-декорационного искусства.

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