В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Заводной апельсин 2025»

В 30-м Международном студенческом конкурсе «Заводной апельсин 2025» приняли участие студенты из более чем 27 университетов и колледжей России, Армении и Беларуси. Впервые отдельной номинацией «Экологичный алюминий» в конкурсе была представлена Алюминиевая Ассоциация. Юбилейный конкурс организован межотраслевым журналом упаковочной индустрии РФ «Тара и упаковка» и группой компаний «Дубль В». В номинации Алюминиевой Ассоциации лауреатами стали Демакова Мария (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», кафедра графики и дизайна), Горелова Дарья (Национальный институт дизайна), Кузнецов Владислав (ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского, кафедра сервиса и дизайна)

Участникам номинации Алюминиевой Ассоциации было предложено пофантазировать на тему экологических свойств алюминия и упаковки на его основе – через цвета, формы, изображения и слоганы. Графический дизайн позволяет не только привлечь покупателя к продукции, но и служит дополнительным каналом коммуникации между торговой маркой и потребителем. Одним из основных сообщений в дизайне была предложена тема экологичности металла – 80% произведенного за всю историю алюминия продолжает использоваться до сих пор. Кроме того, студентам было предложено использовать в работах и другие полезные свойства алюминия: прочность, легкость, защита продукта от внешних воздействий. Отметим, что Алюминиевая Ассоциация становится участником конкурса уже в третий раз с 2023 года, но впервые – с собственной номинацией.

«Для нас большая честь быть частью конкурса «Заводной апельсин» — благодарим организаторов за эту возможность. В России растет спрос на представителей креативных профессий и подобные мероприятия оказывают значительное воздействие на становление специалистов, которые будут задавать новые тренды в разных индустриях дизайна. Рады, что все чаще студенты в своих работах используют дизайн на основе алюминиевых решений», – отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.

Конкурс «Заводной апельсин», организаторами которого являются журнал «Тара и упаковка» и ГК «Дубль В», проводится с 1995 года. Ежегодно участниками конкурса становятся студенты профильных кафедр университетов и колледжей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В состав жюри входят представители Торгово-промышленной палаты РФ, Союза дизайнеров России, авторитетных брендинговых агентств, ведущих производственных компаний, журналисты профильных изданий. Участники конкурса соревнуются в разработке дизайна экологичной упаковки, упаковки и этикетки для продукции народных художественных промыслов, этикетки или серии этикеток для различных видов продукции, а также в разработке графического дизайна для оформления транспортной тары промышленных предприятий. Целью конкурса является стимулирование студентов к развитию навыков в области оформления упаковки, применения на практике теоретических знаний, содействия предприятиям в поиске новых идей и исполнителей, а также развития новых специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях.

«Конкурс существует уже 30 лет и стал первым шагом для многих талантливых дизайнеров, открыв им путь в индустрию. На конкурс подаются не просто студенческие работы – многие из них формируют тренды сегодняшнего и будущего дня. Мы рады, что востребованность в подобном мероприятии растет год от года, а свои заявки на участие присылают студенты из разных стран», — отметил вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков, главный редактор журнала «Тара и упаковки» Игорь Смиренный.

Отметим, что лучшие работы конкурса «Заводной апельсин 2025» будут представлены в Музее брендов, истории и дизайна упаковки, в туристическом центре подмосковного г. Сергиев Посад.

Фото – пресс-служба Алюминиевой Ассоциации