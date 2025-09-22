Стивен Мао, Евгений Герасимов, Мила Ершова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Будем жить»

Церемония открытия XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» состоялась 21 сентября в кинотеатре «Октябрь». В рамках мероприятия представили программу фестиваля, даты и площадки проведения. С речами выступили ключевые лица киносмотра этого года – президент фестиваля Евгений Герасимов, директор фестиваля Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащёва, продюсер Стивен Мао, приветствие зрителям также передал мэр Москвы Сергей Собянин. Ведущими церемонии стали Янина Студилина и Виктор Логинов, а за музыкальное сопровождение отвечал оркестр Московского Академического Театра Сатиры под руководством дирижера Алексея Сипина. Фильмом открытия фестиваля была выбрана картина режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» с участием Милы Ершовой, Юрия Насонова и Антона Васильева.

В этом году кинофестиваль приурочен к Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы». Основная его тема – мотивационное кино. Мероприятия программы фестиваля пройдут с 21 по 28 сентября в кинотеатрах «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С.А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке.

Красную дорожку открытия посетили Стивен Мао, Евгений Герасимов, Дмитрий Якунин, Мила Ершова, Юрий Насонов, Григорий Дрозд, Игорь Клебанов, Дарья Лебедева, Виктор Логинов, Янина Студилина, Таша Белая, Илья Бачурин и другие гости.

Во время церемонии открытия были исполнены две музыкальные интермедии. Анастасия Герасимова, внучка Евгения Герасимова – президента фестиваля, исполнила песню «Кукушка» (автор слов – Виктор Цой). А актриса Театра Сатиры Любовь Козий выступила с композицией под названием «Московские окна» (автор слов – Михаил Матусовский).

Также открытие ознаменовалось вручениями двух наград. Лауреатом конкурса «Трейлер Победы», организованного АНО «Арт Мастерс», в рамках которого молодые режиссеры смонтировали трейлеры к 12 известным советским фильмам о Великой отечественной войне, стала режиссер монтажа София Павлова. Она создала трейлер к сериалу «Семнадцать мгновений весны». Приз вручил генеральный директор АНО «Арт Мастерс» Борислав Володин.

Вместе с тем президент фестиваля Евгений Герасимов наградил «Призом за отражение Образа Москвы на экране» генерального директора киностудии Горького, отмечающую в этом году 110-летие, Юлиану Слащёву, которая выступила с речью: «Сегодня киностудия Горького – это уникальная площадка московского кинокластера, которая полностью обновляется и стремительно увеличивает объемы собственного кинопроизводства в рамках проекта мэра «Москва – город кино». В наших новых проектах мы стремимся показывать активных героев, настоящую жизнь, рассказывать о взрослении и мотивировать молодых людей».

Председатель Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев прочел слова мэра города Сергея Собянина в честь открытия XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»: «За минувшие годы кинофестиваль вырос в крупное событие культурной жизни столицы. «Будем жить» — это вдохновляющие фильмы, яркие дебюты, интереснейшие премьеры, увлекательные мастер-классы. Это безграничное творческое общение мастеров кино и незабываемые эмоции зрителей. Убежден, что кинофестиваль «Будем жить» станет прекрасным праздником искусства, послужит развитию взаимообогащающего диалога кинематографистов разных поколений и стран».

С речью также выступил голливудский продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Кожа» Стивена Мао: «Я бы хотел, в первую очередь, выразить признательность моему другу, президенту фестиваля Евгению Герасимову. Его преданность делу и творческое видение сделали это мероприятие настоящим праздником кино и культуры, который напоминает, что творчество принадлежит человечеству в целом, поэтому мы должны его поддержать. В связи с этим хотел бы завершить свою речь одной мыслью: в жизни нет более великого призвания, чем помогать тому, кого ты никогда не встретишь. И поэтому я считаю, что именно таким духом щедрости, доброты и служения мы должны руководствоваться в жизни, чтобы вдохновлять следующие поколения».

Фильмом открытия фестиваля была выбрана картина режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» с участием Милы Ершовой, Юрия Насонова и Антона Васильева.

Режиссер Дарья Лебедева рассказала о картине: «Так как тема фестиваля в этом году – мотивационное кино, мне хочется рассказать об одном человеке, который мотивирует меня много лет. Когда-то 20-летняя Даша Лебедева из Иваново пофантазировала, что хочет снимать большое кино. И, конечно, почти все мое окружение покрутило у виска, сказав, что я сошла с ума. Кроме одного человека – моей мамы. Она поверила в меня и сказала, что все получится. Поэтому верьте и вы, смотрите хорошее кино – и все удастся».

Актриса Мила Ершова поделилась впечатлениями от участия: «Вы знаете, что в непростые времена нужен свет, надежда, любовь и вера. Когда мы представляли этот фильм на другом фестивале в Калининграде, то видели лица людей, которые выходили из зала – у них блестели глаза, они казались счастливее, чем были, когда пришли. Это, мне кажется, самое главное – нужно дарить любовь и надежду».

Московский международный кинофестиваль «Будем жить» – это одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках столицы. Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Помимо конкурсных фильмов, гостей ждут внеконкурсные показы, круглый стол «Москва – столица креативных индустрий» с участием экспертов отрасли и мастер-классы ведущих отечественных кинематографистов.