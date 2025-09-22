Аверин, Ходченкова, Хабаров: премия «Звезда Театрала»-2025 объявила шорт-лист

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала», которая в 2025 году проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, обнародовала долгожданный финальный список претендентов на награду. Из рекордного числа номинантов – 195 в 19 групповых и персональных номинациях – в шорт-листе представлены всего 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования. Причем эта цифра – тоже рекордная для «Звезды Театрала».

В 2025 году в голосовании по лонг-листу приняли участие более 86 тысяч пользователей. Благодаря поддержке зрителей и поклонников в шорт-лист попали яркие премьеры прошлого сезона, их режиссеры, художники и артисты. В частности, среди финалистов «Звезды Театрала»-2025 оказались Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены, претендующие на звание лауреата в индивидуальных категориях.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», в 2025 году поборются только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова). Среди работ малой формы география оказалась чуть обширнее: на звание лауреата в этой категории претендуют московские спектакли – «Девичник» Владимира Ячменева (Театр на Малой Ордынке) и «Ионыч» Олега Долина (Театр им. Вахтангова), а также «Обломов» Андрея Прикотенко (Александринский театр) из Северной столицы.

«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Киргизии, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска.

Любопытно, что в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали проекты из МХТ им. Чехова, «Мастерской «12» Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Театра Et Cetera и Театра «Сфера».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.