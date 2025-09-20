Создатели премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии

Совсем скоро в LIVE АРЕНЕ состоится самое дерзкое и беспрецедентное мероприятие в истории российского шоу-бизнеса: премия «Звезды Хайпа»! Церемония, организованная «Русской Медиагруппой», вновь планирует поражать размахом и невероятными декорациями.

Представьте небольшой квартал из многоквартирных домов. За каждым окном происходит что-то важное: люди влюбляются, женятся, расстаются, растят детей. Во дворе бабушки, без которых обычно не обходится ни одна лавочка у подъезда, прогуливают внуков и ворчат на проходящих мимо девушек в «мини». Курьеры приносят пиццу, дворники подметают тротуары.

А теперь представьте, что все эти люди – супер-звезды! И на премии «Звезды Хайпа» они примерят на себя максимально непривычные, но знакомые и близкие абсолютно каждому зрителю образы – соседей. Например, той самой бабушкой в платочке станет не кто иной, как Артур Пирожков!

Не менее насыщенными будут и события на звездной ковровой дорожке, где вырастет город с ресторанами, магазинами и офисными зданиями, а артисты также появятся в хайповых амплуа.

На этой церемонии не будет традиционных номинаций и пауз от ведущих, а будет настоящая жизнь! И объявление победителей также тонко вплетут в «обычную» жизнь этого «стандартного» московского квартала.

«Мы не просто строим декорации – мы создаем целую живую Вселенную Хайпа прямо на сцене, – рассказывает создатель проекта, музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – Зрители проведут с героями премии один день в настоящем Городе Хайпа, окунутся в переплетения судеб его жителей. Это дерзкое, непредсказуемое, эпатажное шоу, где в любой момент может что-то пойти не так: все, как в жизни».