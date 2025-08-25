В Москве состоялся Слёт аниматоров

Мероприятие, собравшее более полутора тысяч профессионалов анимационной индустрии из России и зарубежья, проходило на площадке Рэдиссон Славянская. С приветственным словом к участникам обратился Илья Попов, президент Ассоциации анимационного кино и основатель ГК «Рики»:

«В основе успешного анимационного проекта всегда сильная идея, команда профессионалов, способная воплотить эту идею в жизнь, грамотное финансовое планирование и долгосрочная стратегия».

ГК «Рики» выступила партнёром ключевого блока мероприятия – «Пайплайн», посвящённого всем этапам создания анимационного контента – от разработки идеи и персонажей до продвижения и выхода на рынок. Эксперты делились практическими кейсами и опытом создания успешных франшиз.

Елена Чиркова, продюсер франшизы «Финник», и Аня Кораблева, продюсер «Малышариков» и «Тимы и Томы», рассказали об особенностях «упаковки» проекта на старте и взаимодействии с брендами. Выступления вызвали активный интерес, особенно у начинающих аниматоров из регионов.

Алексей Боженко, креативный директор бренда «Фиксики», поделился опытом создания digital-гайда для анимационного проекта. Алексей рассказал о решениях, позволяющих удерживать внимание аудитории и обеспечивать единство проекта во всех точках контакта.

Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (входит в ГК «Рики»), раскрыла некоторые секреты лицензирования в анимации и объяснила, почему бренд — это больше, чем мультфильм, и о чем стоит подумать создателям, чтобы проект жил дольше, смог стать успешнее в товарных категориях и приносил больше дохода авторам.

«Многие мечтают, чтобы их контент стал любимым у зрителей. А таким он может стать, только если вы заложите в него сильную эмоцию», – с этих слов начала свое выступление Майя Москвичева.

Кристина Сивкаева, директор по маркетингу ГК «Рики», рассказала о стратегиях продвижения анимационных проектов, работе с аудиторией и формировании фан-сообщества.

В заключение деловой программы состоялась кейс-сессия, которую модерировала Ольга Балашова, директор по персоналу ГК «Рики». Сотрудники компании поделились личными историями успеха и опытом работы в индустрии.

Первый день Слёта завершился показом документального фильма «20 лет со Смешариками».

Второй день Слёта аниматоров ознаменовался насыщенной программой, включающей мастер-классы, кейс-стади и круглые столы, посвященные актуальным вопросам развития анимационной индустрии в России.

Илья Куприянов, супервайзер производства СКА «Петербург», представил участникам воркшоп, посвященный оптимизации производственных процессов в 3D-анимации, поделившись опытом и инновационными технологиями, применяемыми в студии.

Креативный директор проекта «ПинКод 2.0» Мария Корнилова провела кейс-стади, посвященный перезапуску популярного анимационного сериала. В дискуссии приняла участие Светлана Черепанова, эксперт в области ригинга и композитинга.

В рамках круглого стола «Формируя будущее: анимационное образование в России» участники обсудили вопросы совершенствования системы подготовки кадров для анимационной отрасли. Модератором дискуссии выступила Ольга Балашова, директор по персоналу ГК «Рики».

Елена Чиркова, продюсер франшизы «Финник», представила кейс-стади, посвященный созданию эффективных маскотов для анимационных вселенных.

Завершился Слёт онлайн мастер-классом «Хранитель образов, как архитектор идентичности бренда» от Салавата Шайхинурова, художника-постановщика сериала «Смешарики», соавтора идеи сериала «Смешарики» и автора персонажей Смешариков.

По данным организаторов, в 2025 году Слёт аниматоров посетили более 1500 специалистов, включая представителей ведущих анимационных студий и начинающих специалистов.

Андрей Тренин, генеральный директор Animation School, создатель Слёта Аниматоров так комментирует прошедшее мероприятие:

«Слёт важен для индустрии, потому что он выступает своего рода макетом — здесь видно, кто формирует ключевые результаты, какие появляются тенденции и куда движется рынок. Это не просто творческий ивент, а площадка, где встречаются авторы и бизнес. Особенно значимо, что в этом году генеральным партнёром стала ГК “Рики” — один из игроков, который вывел российскую анимацию на новый уровень и продолжает создавать проекты мирового масштаба. Мы уверены, что и Слёт, и ГК “Рики” объединяет общая миссия — быть кузницей кадров для всей индустрии».

Слёт Аниматоров проходит с 2017 года. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и организовано Animation School, за 12 лет подготовившей более четырех тысяч специалистов для анимационной индустрии.